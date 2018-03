Hudba vězňů z koncentráků díky němu zní po celém světě. 'Jejich duše zpívá se mnou,' říká hudebník

Byli to nadějní skladatelé, hudebníci i zpěváci. Kvůli židovskému původu skončili v nacistických koncentračních táborech a tam také zemřeli.

Erwin Schullhof, Hans Krasa nebo profesor pražské konzervatoře Viktor Ullman. Všichni měli našlápnuto ke skvělé hudební kariéře. Jejich hudební variace a nakonec i životy ale skončily v koncentračních táborech Terezín, Buchenwald či Osvětim.

Hudba v časech tragédie

A právě s jejich skladbami objíždí svět Amit Weiner, izraelský skladatel a hudebník. Teď přijel i do Číny, kterou se židovským státem pojí dlouhodobě velmi specifické vztahy.

„Dodnes žasnu nad tím, co byli schopni napsat v pekle koncentračních táborů. A co má ta hudba speciálního? Má něco, čemu se říká židovská duše. Když hraju, nebo zpívám, jejich duše prostě zpívá se mnou,“ vysvětluje Radiožurnálu na půdě českého velvyslanectví v Pekingu Amit Weiner. Právě česká ambasáda je pořadatelem akce, která letos nese název Hudba v časech tragédie.

V době, kdy nacisté zakázali v koncentračních táborech sportovní utkání, nebo koncerty, jedinečné skladby se zachovali i díky hrdinství bezejmenných vězňů. Skladatel Viktor Ullman například své party předal spoluvězňům ve chvíli, kdy nastupoval na svou poslední cestu - z Terezína do Osvětimi.

Izraelsko-čínské pouto

„Není to náhoda, že se podobné akce pravidelně konají v Číně. Stát Izrael nikdy nezapomněl, že to byl čínský národ, který zachránil tisíce Židů v době holokaustu. I to je jeden z důvodů, proč jsou vztahy mezi našimi zeměmi tak těsné,“ přiznává Zvi Heifetz, izraelský velvyslanec v Číně.

A stejně, jako hudebník Weiner dodává, že stěží si lze asi představit děsivější inspiraci, než byl holokaust.