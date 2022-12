Anastacia opět zazpívala známé hity v Praze. Fanoušky ze židlí zvedla až v poslední části koncertu

V říjnu její pražský koncert v O2 universum odložily zdravotní komplikace. Na poslední chvíli se nevědělo, jestli Anastacia vystoupí i během druhého termínu, protože koncerty odkládala i v minulých dnech. Nakonec ale v plné síle českým fanouškům zazpívala. Anastacia do Prahy přivezla své největší hity za svoji bezmála 25letou kariéru. Praha 12:09 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká zpěvačka Anastacia na koncertu v Lipsku, 23. července 2022. | Foto: IMAGO/osnapix | Zdroj: Reuters

Jako by se jednoduché LED osvětlení na podiu stalo novým trendem na koncertech. Vsadili na něj i tvůrci aktuálního turné americké zpěvačky s názvem I'm Outta Lockdown. Fanouškům v Česku Anastacia zazpívala po čtyřech letech.

Jako entrée si americká Anastacia vybrala nahrávku písně Lennyho Kravitze American Woman, která zněla z playbacku. Na úvod vsadila na svůj druhý singl Not That Kind, který vyšel na stejnojmenné desce z roku 2000.

„Děkuji, že jste dorazili na mé dnešní vystoupení, i přes to, že jsem to minulé musela zrušit. Moc se vám omlouvám, život je někdy takový,“ zmínila po první části vystoupení Anastacia.

Miluje psy a Prahu

„Miluju Prahu! A víte proč? Všichni tady mají psy. Chodí s nimi nakupovat, ale i do restaurací. Já miluju psy! Měla jsem teď pár volných dnů, tak jsem se procházela Prahou a bylo to úžasné!“

Anastaciu na podiu doprovodila i čtyřčlenná kapela. „Tohle je moje úžasná bubenice Vicky O'Neon a dnes si vzala na sebe tričko s mojí fotkou. Je úžasná a ano, je to žena!“ prohlásila Anastacia.

Kromě hudebníků obklopili americkou zpěvačku i tanečník a dvě tanečnice. Perfektně nacvičená choreografie ještě více dávala najevo, kdo je na pódiu tou hlavní hvězdou večera.

I přes to, že Anastacia má mnoho tanečních hitů, fanoušky ze židlí dokázala zvednout až během poslední části koncertu. Někteří z nich se na svoji oblíbenou zpěvačku šli podívat ze zadních řad k podiu.

Ahoj, jak je, ptali se Bastille na koncertě v Praze. Autoři megahitu Pompeii zahráli i svůj první singl Číst článek

Několik outfitů a největší hity

Během zhruba sedmdesátiminutového koncertu Anastacia několikrát vyměnila svůj outfit. Na podiu tak byla v jednu chvíli rockerka, později country zpěvačka a nechyběly ani růžové šaty na pomalejší balady. Překvapením večera pak byl cover písně Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

Ty nejznámější hity si Anastacia ale nechala až na konec. Ve finálním setu písní včetně přídavku nechyběly skladby One Day in Your Life, I´m Outta Love a Left Outside Alone.

Život se s Anastaciou rozhodně nemazlil. Ve třinácti letech jí diagnostikovali crohnovu chorobu - tedy zánětlivé onemocnění trávicího traktu. Dvakrát si pak od lékařů vyslechla, že má rakovinu. I přes tohle všechno předvedla ve svých 54 letech, že boj s ničím nevzdala a nevzdává.

Pro Anastaciu to byla letošní předposlední zastávka v rámci jejího evropského turné. V sobotu ještě vystoupí ve Vídni. Příští rok zazpívá na několika místech v Německu nebo v Oslu.