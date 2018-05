Bocelli: Únava a vyčerpání je součást práce. Ve volných chvílích poslouchám ticho a operu

Na Prahu a české publikum mám pokaždé velice dobré vzpomínky, říká v rozhovoru pro Radiožurnál slavný italský tenorista Andrea Bocelli. Únavu a vyčerpání prý bere jako součást práce. Ve volných chvílích poslouchá operu, oceňuje ale i ticho. Exkluzivní rozhovor Praha 18:05 13. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský tenorista Andrea Bocelli na koncertě v Mnichově | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na svých turné pamatujete na české příznivce, jezdíte koncertovat do České republiky, je naše publikum v něčem specifické? Jak ho na svých vystoupeních vnímáte?

Vždy, když přijedu do Prahy, a zjistím, že koncertní sál je vyprodaný, tak je to pro mě radostným důkazem, že české publikum mě má rádo a že se na mě těší. A také díky tomuto vztahu mám na Prahu a české publikum pokaždé velice dobré vzpomínky.

Jak moc je pro vás odezva publika důležitá?

Samozřejmě je to pro mě zásadní, protože zpívám pro publikum.

Na koncertech jste obměnil repertoár. Na podzim jste vydal novou desku. V čem je teď vaše vystoupení jiné? Hity, které vaši posluchači milují, v něm určitě zůstávají.

Pozměnili jsme melodie, upravili program, ale vystoupení jako taková zůstávají stejná. Víte, já se na svých koncertech snažím zejména o jediné, abych všechny důvěrně seznámil s italskou hudbou, která je nejlepší na světě.

Hudbu kterých českých skladatelů máte rád?

Asi vám raději neodpovím, protože těch je mnoho. A nebylo by spravedlivé někoho jmenovat, protože bych mohl na jiného zapomenout.

Jakou hudbu posloucháte ve volných chvílích, nebo relaxujete raději v úplném tichu?

Ticho je krásná hudba. Nebo takhle - myslím si, že je to ta nejlepší hudba pro člověka, jako jsem já. Myslím tím člověka, který je obklopen hudbou. Na druhou stranu ale musím přiznat, že mojí velkou vášní je opera a ve volných chvílích poslouchám právě operu.

Vaše profese je velmi vyčerpávající. Máte jeden koncert za druhým, cestujete z místa na místo. Co si říkáte ve chvílích, kdy jste unavený?

Nemyslím si, že bych si mohl v tomto ohledu stěžovat. Měl jsem štěstí, že jsem byl obdarován svým hlasem, takže únavu a vyčerpání beru jako součást své práce.

Váš koncert byl řadu měsíců dopředu vyprodaný. Na všechny fanoušky se nedostalo, vrátíte se k nám v dohledné době?​

Jestliže dostanu pozvání, určitě rád přijedu.

Slavný tenorista Andrea Bocelli by měl znovu zazpívat českému publiku během adventu příštího roku.