'Jsou to dva různé světy.' Aneta Langerová a Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahrají v Karlíně

„Jsou to dva různé světy. Je to orchestr a kapela, každý je zvyklý na trochu něco jiného, takže jsme se snažili vybrousit každé to místo tak, aby fungovalo, jak jsme si představovali,“ řekla Radiožurnálu během zkoušky Aneta Langerová, která se do Fora Karlín vrací po roce.

Tentokrát ale nebude vystupovat pouze s její kapelou, ale také s rozhlasovými symfoniky. Posluchači se můžou těšit především na písničky z posledního alba Na Radosti, za které Langerová získala řadu ocenění.

„Můžou se samozřejmě těšit i na starší písně, takové pilíře, které nemůžeme vynechat, které i věřím, že si Forum Karlín s námi zazpívá,“ dodala Langerová.

Vystoupení se uskuteční v rámci koncertní řady s názvem Nové horizonty, ve které se symfonický orchestr českého rozhlasu představil taky se skupinou Tata Bojs. Koncert bude dirigovat Martin Kumžák, který se s Anetou Lanegerou už potkal na festivalu Smetanova Litomyšl.

Aneta Langerová ještě letos zakončí aktuální turné s názvem Na Radosti a na začátek příštího roku plánuje odpočinek.