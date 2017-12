Exkluzivní záznam koncertu zpěvačky Anety Langerové s rozhlasovými symfoniky

Na začátku prosince v pražském Forum Karlín mohli diváci slyšet unikátní kombinaci populární hudby a symfonického orchestru. Zpěvačka Aneta Langerová tu společně se svou kapelou a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu zahrála a zazpívala v rámci koncertní řady s názvem Nové horizonty. Český rozhlas Radiožurnál přinesl exkluzivní záznam koncertu. Doporučujeme Praha 20:05 24. 12. 2017 (Aktualizováno: 21:20 24. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aneta Langerová. Lucerna si připomněla nedožité sedmdesátiny Karla Kryla | Foto: Tomáš Novák

„Jsou to dva různé světy. Je to orchestr a kapela, každý je zvyklý na trochu něco jiného, takže jsme se snažili vybrousit každé to místo tak, aby fungovalo, jak jsme si představovali,“ řekla na začátku prosince Radiožurnálu Langerová.

Zpěvačka zazpívala nejen skladby z posledního alba Na Radosti, ale také několik starších hitů. Koncert si můžete poslechnout ZDE.

Rozhlasový orchestr, který vedl dirigent Martin Kumžák, se už v rámci koncertní řady Nové horizonty představil společně se skupinou Tata Bojs.