Aneta Langerová o nové desce: Věci se přeskládaly a já vnímám hudbu trochu jinak. A je mi v tom dobře

V červnu startuje její turné Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován. „Jsme za to všichni vděční a jsme rádi, že můžeme hrát a mít tu živou interakci s lidmi," říká Aneta Langerová. „Období, kdy jsme byli všichni v izolaci, asi nebylo příjemné pro nikoho. Jako introvert jsem si našla i pozitivní stránky, líbil se mi ten klid, vylidněná Praha, magické pohledy, to už asi nikdy nezažiju. Ale potřebuju hrát a zpívat, bez toho to nejde." Praha 20:17 6. června 2022

Období pandemie se u ní potkalo právě s dokončováním desky Dvě slunce, se kterou teď vyráží na turné. „Byli jsme zavření ve studiu a zároveň doma, kde jsme nahrávali. Bylo příjemné, že jsme na to měli víc času,“ přiznává v rozhovoru pro Rádio DAB Praha.

Než album vznikalo, tak si Langerová udělala čas na sebe a odjela s kytarou do hor. „Najednou se mi všechno začalo nějak měnit, staré věci se přetvářely na nové, přeskládaly se a jsem za to ráda. Cítím se ve svém životě lehčeji, je mi v tom strašně dobře a vnímám hudbu trochu jinak.“

„Nechávám se vést tím, co je mi odněkud posíláno, nevím odkud. Zkrátka tomu naslouchám. Pak si sednu k nástroji a začnu tvořit melodii. S tím už přichází slova, představa o tom, co je to za příběh a koho se týká. Postupně se to začne vybarvovat. Proto písním říkám, že jsou to obrazy,“ popisuje svůj tvůrčí proces.

„Líbí se mi poznávat, jaká hudba umí být. Jak je mocná a silná. Jak je krásná a různorodá.“ Aneta Langerová

Ráda proto vkládá do své hudby i prvky z filmové hudby. „Je to jako zahrada. Líbí se mi bádat, hledat nové, jiné cesty. Tím poznávat sama sebe a jaká hudba umí být, jaká je mocná a silná, jak je krásná a různorodá a jak nám toho tolik nabízí,“ říká s tím, že se v této nové podobě cítí jako zpěvačka dobře.

Proměňují se i reakce fanoušků, kteří podle ní více naslouchají textům písní. „Dřív jsem neměla takový pocit, že lidé vědí, o čem zpívám. Ale to byly také trochu jiné písně. Nyní je publikum schopné za mnou po koncertě přijít a přeříkat mi kus textu. A dodat nějakou malou poznámku, ze které vím, že chápou, o čem je řeč. To je moc hezké.“

Vlastní působení v showbyznysu stále bere jako dobrý vtip a paradox, protože v soukromém životě pozornost vůbec nevyhledává.

„Když zpívám, tak je tam komunikační kanál, který není jenom o mě, je potřeba to sdílet. Baví mě zpívat a pracovat se svým hlasem, tak to dělám, akorát jsou u toho lidi. V tu chvíli mi to nevadí, ale pak ráda šlápnu na zmizík,“ směje se.