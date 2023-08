Zaorálek: Koncert Anny Netrebko v Praze nám vadí, ale byznys českých podnikatelů v Rusku ne?

Pražský koncert rusko-rakouské sopranistky Anny Netrebko je sice vyprodaný, přesto jsou tací, kteří Obecnímu domu doporučují, aby jej zrušil. Europoslanec a pražský radní Jiří Pospíšil (TOP 09) kritizuje přílišné propojení zpěvačky s ruským režimem, bývalý ministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ale věří, že omluva umělkyně je dostatečná. Pro a proti Praha 15:54 2. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří lidé chtějí, aby byl zrušen koncert rusko-rakouské sopranistky Anny Netrebko | Zdroj: Profimedia

„Netrebko víc než deset let aktivně podporovala režim Vladimira Putina. Na to jsou jasné důkazy,“ uvádí v Pro a proti Pospíšil, hlavní kritik jejího pražského koncertu.

Podle něj je například ještě dnes na webových stránkách Kremlu oficiální blahopřání ruského prezidenta ke zpěvaččiným nedávným narozeninám. Netrebko označil za propagandistický kulturní štít režimu a podotkl, že jasně neodsuzuje jeho současnou agresi.

Bývalý ministr kultury a zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) považuje zpěvaččino prohlášení na sociálních sítích z března minulého roku k válce na Ukrajině za dostatečně odsuzující.

„Dnes s ní nemají problém operní domy v Německu, Itálii, Rakousku, Francii, Švýcarsku a jinde, také vyhrála spor s Metropolitní operou v New Yorku, která ji musí odškodnit,“ dodává bývalý ministr.

Oslava narozenin v Kremlu

Pospíšil připomíná, že se postoje zemí k Netrebko liší. „Někde to, co napsala na facebook, přijali jako omluvu, jinde se o tom vede debata. Také v Rakousku mnoho novinářů vyzývá, aby její koncerty nepovolovali. Takže my nejsme nějak divní, vedeme-li o tomtéž debatu.“

„Ruskými médii byla zpěvačka napadena, že zradila a podobně,“ tvrdí Zaorálek. „Ale problém je v tom, jak tedy budeme chtít po všech, aby se káli dostatečně – a co to vlastně znamená, kát se dostatečně?“

V roce 2021 pořádala Netrebko velkou oslavu svých narozenin v Moskvě, upozorňuje Pospíšil. „Putin jí půjčil Kreml, neúčastnil se, protože byl nemocný, ale poslal svého mluvčího a na stránkách dodnes visí ta gratulace. Takže netvrďme, že se stala na území Ruska psancem.“

Není spor o to, zda podporovatelé Putina mají u nás pořádat koncerty, vysvětluje Zaorálek. „Jde o to, kam až chceme jít. Petr Pavel se kál dostatečně, může být prezident, Kundera se kál nedostatečně, tak nemůže být velký spisovatel. Nešťastná je celá ta debata, kdy říkáme, jak daleko se až dotyčný musí kát,“ myslí si.

Nikdo nikoho nekádruje, ujišťuje europoslanec a pražský radní Pospíšil. „Ale Netrebko poškodila Ukrajinu, podpořila separatisty i finančně, je na ukrajinském sankčním seznamu. Dokud Putin bombarduje Ukrajinu, tak ti s ním spojení by měli být veřejně zdrženliví. Po skončení války bude doba na debatu o odpuštění, vině či trestu,“ uzavírá Jiří Pospíšil.

„Nezpochybňuji, že vyjádření mnoha umělců jsou v tomto smyslu účelová, ale jde o to, jak dlouho a co všechno po nich budeme chtít, abychom jim umožnili tady působit. Jestli chceme něco podstatného dělat, tak jinde: máme zde velké české podnikatele, kteří stále v Rusku provozují byznys – a to nám nevadí,“ konstatuje Lubomír Zaorálek.

