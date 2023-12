Dvořák v Americe poznával komunity krajanů. Před 130 lety navštívil vydavatele českých novin

Také do Omahy přijel Dvořák vlakem na jedno ze dvou nádraží vedle sebe. Podle profesora Nebraské univerzity v Omaze Bruce Garvera sem totiž vedly koleje dvou společností. Žádná z původních nádražních budov už nestojí. Z pozdějších nádraží jsou dnes muzeum a sídlo lokální televize. Maličká stanice společnosti Amtrak obsluhuje jen pár spojů denně. Zachovala se jen hala nákladního nádraží.

„Dvořák to určitě viděl, protože nákladní vlaky byly tam a ty osobní vlaky byly tady,“ popisuje Garver v češtině. Profesor dějin Střední Evropy na univerzitě v Omaze se při dvou studijních pobytech v Československu naučil česky.

Do Omahy se Antonín Dvořák vydal po návratu ze Světové výstavy v Chicagu. Strávil tu dva dny. Přátelům do Čech o tom napsal.

„1. září jsme s paní a panem Kovaříkem udělali trip, tedy výlet, až do Omahy ve státě Nebraska. Žije tam pan Rosewater z Bukovan. Je nyní velkým boháčem. Vydává ohromný časopis Bee, tedy ‚včela‘ a je republikán a muž velkého politického vlivu. U toho jsem bydlel a na jeho vyzvání jsem se tam šel podívat,“ psal Dvořák.

„Edward Rosewater byl český imigrant židovského náboženství. Vytvořil první český časopis, který se jmenoval Od Západu na řece Missouri. Jmenoval se Rozvažil, ale používal jméno Rosewater. Setkali se s mnoho amerických Čechů, protože to v té době bylo čtvrté největší centrum,“ vypráví profesor Garver.

V Omaze přišla Dvořákovi zahrát česká kapela, a když si skladatel s muzikanty povídal, dozvěděl se, že ve městě jsou i jeho sousedé z Vysoké u Příbrami, kde měl venkovské sídlo.

„ Tu se také Mistr dozvěděl, že v Omaze dlí dva bývalí příslušníci Vysoké – vyzvěděl jich bydliště a příštího dne jich vyhledal. Oba pamatovali Mistra z Vysoké a z Mistrovy neočekávané návštěvy měli neobyčejnou radost,“ popsal ve svých vzpomínkách Dvořákův tajemník Josef Jan Kovařík. V Omaze tehdy byla dokonce oblast, které se říkalo Little Bohemia.

„V české čtvrti byly doma českých vystěhovalců, byly to právníci nebo učitelé,“ říká Garver.

U vchodu do restaurace Bohemian Cafe je veliký nápis Vítáme vás. Bohužel dnes už tu servírují hamburgery nebo hranolky a české jídlo tu není k dostání. V době Dvořákovy návštěvy žilo v Omaze kolem 8 tisíc Čechů. Dnes už tady kromě profesora Bruce Garvera tak hezky česky mnoho lidí nemluví.

