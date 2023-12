Antonín Dvořák trávil léto 1893 ve Spillvillu. Denně tady navštěvoval první český katolický kostel v USA

Za pár dní to bude 130 let, co v Carnegie Hall v New Yorku poprvé zazněla 9. symfonie z Nového světa Antonína Dvořáka. Napsal ji v době svého působení na postu ředitele Národní konzervatoře. Letní prázdniny roku 1893 strávil Dvořák s rodinou v městečku Spillville ve státě Iowa, který navštívíme v seriálu Českého rozhlasu Po stopách Antonína Dvořáka v Americe.

