Dvořáka v chicagské ‚Plzni‘ přivítali krajané jako doma, na jeho koncert v roce 1893 přišly tisíce Čechů

Dnes již po hotelu Lakota v Chicagu není na křižovatce 30. ulice s Michigan Avenue ani stopy. V roce 1893 tam však stála úplně nová budova, ve které se ubytoval se svou rodinou právě Antonín Dvořák. Odtamtud vyrážel poznávat Chicago.

Dvořákův tajemník Josef Jan Kovařík vzpomínal, že Dvořák původně nebyl právě nadšený tím, že měl v srpnu zase někam cestovat. Nakonec ale do města, kde na něj čekala velká krajanská komunita, jela celá rodina.

„Dvořákovi se nechtělo přerušit pokojné dny ve Spillvillu, ale museli jsme se vypravit do Chicaga. Slíbil, že tam bude dirigovat své skladby. Celou cestu reptal a nepřestal ani v Chicagu, přestože mu tamní krajané prokazovali dojemnou lásku a obdiv,“ zapsal si Kovařík.

Do Chicaga přijel Antonín Dvořák dirigovat svou 4. symfonii a také tři slovanské tance. V Chicagu totiž byla početná česká komunita, soustředila se ve čtvrti, která se jmenuje Pilsen – Plzeň.

Původně česká čtvrť v americkém Chicagu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Jmenuje se to tu po hospodě U města Plzně, do které Češi chodili. Říkávali, že ‚jdou do Plzně‘, a tak se od hospody odvinul název celé čtvrti. Měli tu spoustu českých škol, několik českých kostelů, dokonce i koncertní haly, kulturní místa a sídlila tady spousta českých spolků. Plzeň byla opravdu českým centrem,“ popisuje Irena Čajková, která v Chicagu žije přes třicet let.

„12. srpna 1893 vycházel z křižovatky ulic Ashland a 18. ulice průvod Čechů. U plzeňského Sokola se jich shromáždilo tisíce a společně šli do centra Chicaga, kde se výstava konala, a kde ve 12 hodin začínal program koncertem Dvořáka,“ uzavírá.

Po Kolumbovské výstavě 1892-93 zbylo v parku Midway Plaisants několik budov, např. Muzeum věd a průmyslu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Mistr byl přivítán dlouho trvajícím potleskem. Po provedení symfonie musel se nesčíslněkráte objeviti na pódium, nežli potlesk ustal,“ vzpomínal tajemník Kovařík. Po návratu z Chicaga se Antonín Dvořák ještě vydal do Omahy v Nebrasce. Tam se také setkal se dvěma známými z Vysoké u Příbrami, kde měl letní byt.

Právě z Omahy bude další díl seriálu o Dvořákových stopách v Americe. Poslechněte si o Dvořákově pobytu v Chicagu také formou audia, které naleznete v horní části článku.