Stopy skladatele Dvořáka v New Yorku. Z domu na konzervatoř to měl čtyři minuty, ani jedno už nestojí

Tento týden to bude 130 let od premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Zkomponoval ji v době svého působení v Americe coby ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. Nezůstal ale jen v největším městě Spojených států. Vydal se i na Středozápad a do dalších míst. Některá navštívíme v seriálu Radiožurnálu po stopách Antonína Dvořáka v Americe. Začínáme v New Yorku.

