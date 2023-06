Vývojář Salva vyrábí kytarové efekty a pedály pro světové kapely. S jeho technikou hraje i Metallica

Jeho jméno je ve světě pojmem. Minimálně v tom muzikantském. Vývojář Antonín Salva z Českých Budějovic vyrábí kytarové efekty a pedály pro nejslavnější rockové kapely. Na jeho pedály hraje třeba Kirk Hammett ze skupiny Metallica. České Budějovice 16:39 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vývojář Antonín Salva s moduly pro kytary | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Antonín Salva původně působil jako obchodní zástupce a s pájkou pracoval doma po nocích. Postupně se o jeho umu začali dozvídat muzikanti z celého světa. Třeba Wolf Hoffmann z německé legendy Accept nebo Billy Corgan ze Smashing Pumpkins.

Antonín Salva vyrábí kytarové efekty pro nejslavnější světové kapely.

Salva začal také jako vývojář spolupracovat s americkou firmou KHDK, která vyrábí kytarové krabičky. Od roku 2013 už je naplno na volné noze.

„Na začátku jsme pedály často ladil přímo s muzikantem. V období covidu se ale nedalo cestovat, tak jsme se naučili spoustu věcí odladit na dálku,“ odpovídá Salva na otázku, jakým způsobem s hudebníky komunikuje.

„Jde to buď pomocí ukázek, anebo vyrobím prototyp, který mění základní parametry. Umělec, s nímž pedál vyvíjíme, si to nastaví tak, jak mu vyhovuje a my potom dokončíme ten design,“ vysvětluje.

Předzesilovače

Pod vlastní značkou Salvation Audio vedle kytarových pedálů vyrábí a upravuje také kytarové moduly, což jsou zmenšené předzesilovače.

Místo toho, aby měl za sebou kytarista zapojených třeba deset velkých zesilovačů a beden různých značek, má všechno pohromadě v jednom zapojení. Navíc dosáhne úplně stejného zvuku, jaký mají originály.

V poslední vyvíjel třeba pedály pro slavnou polskou black metalovou kapelu Behemoth nebo americkou kapelu Limp Bizkit.

Jeho klientem byl třeba i zesnulý kytarista Radim Hladík. Byl to vůbec první uživatel Salvova pedálu, kde je místo klasického knoflíku skejtové kolečko.

„Kolečko je hlavní ovládací prvek. Je možný tím kolečkem jednoduše otáčet nohou a během hry měnit parametr zesílení toho pedálu,“ objasňuje vývojář.

Antonína Salvu ale oslovují ke spolupráci i české hudební skupiny jako například Wohnout, Visací zámek, Lucie nebo Kabát.

„Spolupracuji s lidmi, jejichž muziku jsem od dětství poslouchal, takže se mi vlastně splnil sen,“ uzavírá Salva.

Antonín Salva spolupracuje i kytaristou Kirkem Hammettem ze skupiny Metallica | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas