Arctic Monkeys, Kendrick Lamar nebo Kygo: hvězdy letošního festivalu Sziget

Jeden z největších hudebních festivalů oznámil první jména letošních headlinerů. Sziget každý rok navštíví statisíce lidí z celého světa. Letos v polovině srpna přicestují do maďarské Budapešti za jedním z nejvýraznějších současných raperů Kendrickem Lamarem nebo britskou kytarovou skupinou Arctic Monkeys. Budapešť 22:10 29. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kendrick Lamar na předávání cen Grammy 2018 | Zdroj: Reuters

Jako každý rok se v létě promění budapešťský ostrov Óbudai v dějiště Szigetu. Po celý týden bude žít takzvaný ostrov svobody zábavou, tancem, četbou, sportem, ale hlavně hudbou. Letošní ročník naplánovaný na 8. až 15. srpna bude hostit stovky umělců ze všech koutů světa.

Pořadatelé oznámili první 40 interpretů, mezi kterými jsou i jména evropské hudební scény jako rakouský electroswingový producent Parov Stelar, severské zpěvačky MØ a Zara Larsson nebo kodaňské trio WhoMadeWho.

Největšími hvězdami jsou zatím britští rockeři Arctic Monkeys. Ti začali fungovat v roce 2002 a už o čtyři roky později prorazila čtveřice se svým debutem „Whatever People Say I Am, That's Whan I'm Not“. Deska se tehdy stala nejrychleji prodávaným albem v historii anglické hitparády. Momentálně měla skupina pauzu a po čtyřech letech se vrací na koncertní pódia, aby představili publiku osvědčené hity ze svých pěti alb, i nový materiál, který letos Alex Turner a spol. vydají.

Dalším očekávaným hostem budou folk-rockoví Mumford & Sons, kteří si vybrali Sziget jako jediný evropský festival, na kterém letos zahrají. Britská skupina se proslavila osobitým podáním tradiční angloamerické hudby v moderním provedení. Písně byly často založené na třech nástrojích a zpěvu. Na posledním albu Wilder Mind ale kapela ukázala posluchačům nový zvuk, do kterého daleko výrazněji promluvila elektronika a hlučnější kytary.

Výrazný zájem lze očekávat i o vystoupení rappera Kendricka Lamara, který figuroval se svou deskou Damn v uplynulém roce na předních pozicích anket o nejlepší desku roku. Momentální evropské turné po velkých halách už je z části vyprodané, i proto budou fanoušci ochotni přejet pro zhlédnutí vystoupení půlku Evropy. Nejen norské návštěvníky přiláká k hlavnímu pódiu festivalu DJ a producent Kygo. Rodák z Bergenu má na svém kontě desítku hitů a jeho skladby jsou oblíbené nejen mezi posluchači rádií, ale i streamovacích služeb, kde dosahují skladby stomiliónových přehrání.

Mezi dalšími vystupujícími jsou Liam Gallagher, Bastille, Lykke Li, The Kooks, Cigarettes After Sex, Wolf Alice nebo Milky Chance.

Sziget nabízí v prodeji jako celofestivalové pasy, tak denní vstupenky nebo tří a pětidenní permanentky. Kompletní seznam ohlášených hudebníků a informace o předprodeji najdou zájemci na webových stránkách festivalu.