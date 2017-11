Audiokazety se vrací. Je za tím nostalgie i touha po fyzickém vlastnictví hudby

Na páscích dnes zveřejňují svá díla Justin Bieber, Eminem, Metallica a další. Na kazetě vyšel i mimořádně populární muzikál z Broadwaye Hamilton. Prodej sice není nijak astronomický, ale roste. Loni se ve Spojených státech prodalo 129 tisíc kazet, předloni to bylo jen 74 tisíc.

Hudební scéna si už zvykla na návrat vinylových desek, jejichž prodej byl v roce 2016 nejvyšší za posledních pětadvacet let. Jenomže tam jde podle Wall Street Journalu o pochopitelný fenomén – sběratelé před časem zjistili, že zvukové kvality vinylu předčí CD disky. Za popularitou kazet je třeba vidět jiný trend, který se ovšem vinylových desek také trochu týká.

Jde o to, že v době, kdy lze pomocí hudebních služeb jako Spotify či iTunes získat prakticky jakoukoli nahrávku, roste touha fyzicky vlastnit zdroj hudby. Moci jej držet, zakládat do přístroje, pročítat buklet, zařazovat kazetu do knihovny či sbírky. Na rozdíl od desek se u kazet také přidává nostalgie za časy, kdy si člověk mohl pořídit vlastní, unikátní hudební kompilaci.

Nová a lepší

Ve Spojených státech je poptávka natolik výrazná, že se začala ve státě Missouri stavět po několika desetiletích první nová linka na výrobu zvukových nosičů s magnetickou páskou. Firma National Audio kazety vyráběla už od svého založení v roce 1969. Výroba pásek z oxidu železitého dosáhla vrcholu na počátku 80. let, po příchodu cédéček ale následovala velmi hubená desetiletí.

Firma ale podle Wall Street Journalu udělala téměř reflexivně opatření, které se jí nyní mohutně vyplatilo. Plných 15 let v National Audio skladovali kazety, které pořídili za extrémně nízké odkupní ceny u krachujících dodavatelů.

Teď jim z toho všeho zbyly zásoby na jediný rok. Proto je třeba dokončit a od ledna rozběhnout novou výrobní linku. Šéf společnosti Steve Stepp vzkazuje, že co do kvality půjde o nejlepší pásku, jaká kdy vznikla. „Lidem představíme úplně nový produkt,“ dušuje se devětašedesátiletý spolumajitel firmy.