'Už nemohl dál, toužil po klidu.' Aviciiho rodina naznačila, že slavný DJ spáchal sebevraždu

Slavný DJ Avicii spáchal minulý týden sebevraždu, ve čtvrtečním prohlášení to nepřímo naznačila rodina švédského umělce, jehož pravé jméno bylo Tim Bergling. Uvedla, že už nemohl dál a toužil po klidu. Informovala o tom světová média, včetně třeba BBC. Avicii zemřel minulý pátek v hlavním městě Ománu, bylo mu 28 let. Proslavil se například písničkami Levels, Hey Brother nebo Wake Me Up.

„Náš milovaný Tim byl křehká umělecká duše, která hledala odpovědi na existenciální otázky,“ napsali členové rodiny v prohlášení, které v anglickém překladu zveřejnil například americký kulturní týdeník Variety.

Byl podle nich perfekcionista, který tvrdě pracoval obrovským tempem, což vedlo k extrémnímu stresu.

„Když skončil s koncertováním, chtěl ve svém životě najít rovnováhu tak, aby byl šťastný a mohl dělat to, co miloval nejvíc – hudbu,“ uvedli. „Už nemohl dál pokračovat. Toužil po klidu,“ doplnili.

Tim známý pod přezdívkou Avicii nebyl podle nich také schopný zvládnout obchodní mašinérii, ve které se ocitl. „Byl to citlivý člověk, který miloval své fanoušky, ale vyhýbal se záři reflektorů,“ stojí dále v prohlášení.

Příčina smrti zatím není oficiálně potvrzena. Policie ale vyloučila cizí zavinění, podle ní tak nešlo o zločin. Osmadvacetiletý švédský DJ Avicii byl minulý pátek nalezen mrtvý v Maskatu, hlavním městě Ománu.

Zánět slinivky

Avicii podle agentury AP trpěl akutním zánětem slinivky břišní, částečně zapříčiněným nadměrným pitím alkoholu.

V minulosti se potýkal ještě s dalšími zdravotními problémy, lékaři mu v roce 2014 odoperovali slepé střevo a žlučník. Kvůli rekonvalescenci pak zrušil mnohá vystoupení.

„Byl dost introvertní a měl problém s vystupováním před velkým davem, takže to většinou řešil alkoholem. Bohužel dlouhodobá konzumace alkoholu se podepsala i na jeho zdraví a na jeho orgánech," popsal v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz jeden z nejznámějších českých dýdžejů Michael Burian, který Aviciiho popsal jako velice milého a skromného člověka s obrovským talentem.

Částečně kvůli zdravotním problémům také v roce 2016 skončil s koncertováním, dále ale vytvářel studiovou hudbu.

„Začal jsem tvořit v šestnácti, jezdit po světě v osmnácti. Když se podívám zpět, říkám si: 'Opravdu jsem to všechno udělal já?' Byl to v určitém smyslu nejlepší čas mého života, ale za určitou cenu - hodně stresu a úzkosti; byla to ale nejlepší cesta mého života," řekl v roce 2016 v rozhovoru pro časopis Billboard.

Skladby Levels i Hey Brother

Avicii se narodil roku 1989 ve Švédsku jako Tim Bergling. „Slovo Avicii vyjadřuje v buddhistickém slangu nejnižší úroveň pekla. Není za tím však potřeba hledat cokoliv prazvláštního, mně se prostě jen líbilo, jak to slovo zní," vysvětloval svou přezdívku před osmi lety v rozhovoru pro server Techno.cz.

Singl Seek Bromance, kterému předcházela instrumentální skladba Bromance, vydaný v roce 2010 se dlouho držel vysoko v žebříčcích několika zemí. O rok později vydal rovněž velmi úspěšný singl Levels a skončil tehdy na šestém místě nejlepší stovky DJ.

Avicii získal dvě nominace na hudební cenu Grammy. Jeho největším hitem je právě skladba Levels, slavné jsou také Wake Me Up, The Day a You Make Me.