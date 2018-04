Avicii byl introvert, nerad vystupoval před velkým davem a řešil to alkoholem, popisuje český DJ Burian

Slavný švédský DJ Avicii byl milý, skromný introvert. Měl problém s vystupováním před velkým davem a většinou to řešil alkoholem, popisuje pro server iROZHLAS jeden z nejznámějších českých dýdžejů Michael Burian, který se s Aviciim dvakrát setkal. Avicii v pátek zemře, bylo mu 28 let. Rozhovor Praha 21:35 20. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DJ Avicii | Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Když jste se o úmrtí Aviciiho dozvěděl, jaké byly vaše první pocity?

Byl jsem dost v šoku, před hodinou mi to psala kamarádka. Nejdříve jsem tomu nevěřil, pak jsem z toho byl dost překvapený.

Aviciimu bylo teprve 28 let.

Bohužel byl nemocný, proto před zhruba dvěma lety přestal koncertovat. Je to nepodložená informace, ale tuším asi, že ta nemoc bude stát za tou smrtí.

Zemřel slavný DJ Avicii, autor hitů Levels nebo Wake Me Up. Bylo mu 28 let Číst článek

S čím se Avicii potýkal?

Po ukončení kariéry o sobě natočil dokument, ve kterém o tom mluvil. Není to tajemství. Byl dost introvertní a měl problém s vystupováním před velkým davem, takže to většinou řešil alkoholem. Bohužel dlouhodobá konzumace alkoholu se podepsala i na jeho zdraví a na jeho orgánech. Přestal vystupovat kvůli tomu, že měl chronický zánět slinivky, což je opravdu nebezpečná věc. Pokud se to posunulo ještě někam dál, tak to mohl být důvod jeho úmrtí.

Potkal jste se s ním někdy? Jaký byl?

Měl jsem možnost ho potkat dvakrát. Byl to velice milý, skromný člověk. Jeho muziku miluju. Myslím, že to byl obrovský talent, který do taneční muziky vnesl spoustu impulzů, které byly originální. Je to opravdu škoda.

Co bylo pro jeho tvorbu nejcharakterističtější? Když uslyšíte Aviciiho skladbu, poznáte ji?

Určitě ano, jde o styl jeho produkce, o zvuk jeho tracků. Jeho skladby jsou originální, nikdo jiný takový zvuk neměl a nemá. Člověk, který tu muziku poslouchá, tak to pozná na první poslech. Byl první člověk, který zkombinoval americké country s taneční muzikou, což si nikdo před ním nedovolil. Všichni se báli reakcí a on s tím sklidil obrovský úspěch, protože skladba Wake Me Up, kde to poprvé spojil, se stala podle mě asi jeho největším hitem.

TOP 7. Poslechněte si nejlepší a nejúspěšnější hity zesnulého švédského DJ Aviciiho Číst článek

První singl Seek Bromance vydal už v 21 letech, jak to, že dosáhl na úspěch tak mladý?

Švédsko je líheň talentů této muziky a on mezi ně určitě patřil. Začal vystupovat pod jménem Tim Berg. Když vydal skladbu Seek Bromance, tak ji označil jako Avicii's Arena Mix, tím zveřejnil svou přezdívku a od té doby vystupoval pod přezdívkou Avicii. Byl to v té době přelomový hit, kdy ho zaznamenal celý svět.

Největším hitem byla podle vás skladba Wake Me Up. Mohl byste jmenovat další tři úspěšné hity?

Za mě je Seek Bromance nejlepší skladba, jako kdy on udělal. Obrovský hit je také právě Wake Me Up. Těch skladeb je hodně. Teď aktuálně Without You, což je určitě také velký hit, který se hraje všude.