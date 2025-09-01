Bach a Händel rozezní unikátní Englerovy varhany. V Olomouci začíná mezinárodní varhanní festival
V olomouckém chrámu svatého Mořice v pondělí začíná tradiční mezinárodní varhanní festival. Připomene 340. výročí narození dvou slavných barokních mistrů – Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela. Přehlídka nabídne do 15. září pět koncertů, při nichž bude znít jeden z největších nástrojů svého druhu ve střední Evropě - Englerovy varhany.
„Englerovy varhany byly dostavěny v roce 1745, v období vrcholícího baroka. Barokní hudba tu zněla právě v době, kdy byly varhany dostavěny,“ říká varhaník a dramaturg festivalu Karel Martínek. Do ukázky Martínkova varhanního umění se zaposlouchal i náměstek pro Moravskou filharmonii Petr Dvořák.
Englerovy varhany k baroku patří, říká varhaník a dramaturg festivalu Karel Martínek
„Varhany jsou velice specifický nástroj. O to víc mě těší, že koncerty varhanního festivalu bývají bohatě navštívené,“ pochvaluje si.
Varhanní festival zahajuje tradičně novou sezónu Moravské filharmonie, letos jubilejní osmdesátou. V komorním obsazení si její členové zahrají spolu s Englerovými varhanami i v úvodním koncertu. Velké plány s varhanním festivalem má i ředitel sloučené Moravské filharmonie a Moravského divadla David Gerneš.
„Jsme rádi, že se Moravská filharmonie může spojit s takto významnou značkou a věřím, že do budoucna dál bude. Věřím, že tu spolupráci budeme nejen prohlubovat, ale že budeme celý festival i rozšiřovat, protože si myslím, že to je jedna z vlajkových lodí Moravské filharmonie Olomouc,“ popisuje Gerneš.
Varhanická alfa a omega
Dramaturgem varhanního festivalu v Olomouci je Karel Martínek už patnáct let a je to pro něj práce pestrá a radostná. Letos dramaturgii jasně nasměrovala výročí dvou barokních velikánů Bacha a Händela.
„Johann Sebastian Bach je pro varhaníky alfou a omegou. Co se týká Georga Friedricha Händela, zanechal celkem zásadní soubor varhanních koncertů,“ vysvětluje dramaturg.
Právě Händelovy varhanní koncerty zazní hned v úvodním koncertu, kde je společně s Bachovou hudbou představí ukrajinsko-německá varhanice Dariia Lytvishko. Dalším koncertem se představí německý varhaník Wolfgang Seifen, jeden z předních mistrů varhanní improvizace.
Třetí koncert bude patřit českému varhaníkovi Pavlu Černému, který přiblíží odkaz Bacha a jeho následovníků v evropském kontextu. Koncert 11. září nabídne jihokorejskou interpretku Shin-Young Lee, která propojí díla Bacha s francouzskou romantikou.
Festival 15. září zakončí nizozemský varhaník Leo van Doeselaar, který zmapuje Bachovu životní dráhu od jeho mládí až po působení v Lipsku. Mezinárodní varhanní festival, který pondělkem v Olomouci začíná, představí při pěti koncertech významné světově uznávané varhaníky. Začíná se vždy v 19 hodin v chrámu svatého Mořice.