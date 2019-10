V Barceloně se poprvé rozezněly nové varhany pro katedrálu svatého Víta. Hudebník je s nimi spokojený

Ve varhanářské dílně ve španělské Barceloně se v pondělí poprvé rozezněly nové varhany pro katedrálu svatého Víta v Praze. Nástroj si vyzkoušel přímo varhaník Josef Kšica, který pak bude na nástroj hrát i v pražském chrámu. Nové varhany stojí 80 milionů korun a církev na ně peníze vybírá ve sbírce. Barcelona 19:01 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve varhanářské dílně ve španělské Barceloně se v pondělí poprvé rozezněly nové varhany pro katedrálu svatého Víta v Praze | Foto: Pavla Lioliasová | Zdroj: Český rozhlas

Varhaník Josef Kšica odehrál na varhany hodinový koncert. Z technických kvalit nástroje je nadšený. „V Praze hraji na pneumatiku, čili to má zpoždění. Tady je to mechanická traktura, čtyři manuály, takže to jde přesně,“ popsal Radiožurnálu.

Nápad na nové varhany pro katedrálu svatého Víta je starý asi sto let. Současný nástroj totiž není dobře slyšet v celém chrámu.

„Nepokryjí především tu dostavbu. Jsou slyšet po celé katedrále, ale když se vám katedrála naplní velkým počtem lidí, tak jsme pohlcovači zvuku, varhany nemají předepsaný výkon, a protože tyto provizorní jsou po straně, tak tam vzniká určitý zvukový posun, což vadí hudebníkům,“ vysvětlil Radiožurnálu pražský arcibiskup Dominik Duka.

Na nové varhany proto před třemi roky vznikla sbírka. Vybrat se už podařilo skoro celou částku. Prezident nadačního fondu Bohemian Heritage fund Pavel Smutný vysvětlil, jak mohli lidé přispět: „Ať už to byly peníze odevzdané na benefičních akcích, nebo zaslané peníze, ale hlavně adopce píšťal. Lidé i firmy mohli adoptovat píšťaly – od píšťalek maličkých až potom po opravdu veliké frontální píšťaly, které stojí 300 000 korun jedna.“

Ve varhanářské dílně v Barceloně už jsou téměř hotové nové varhany pro katedrálu svatého Víta. Dnes poprvé se (skoro celé) rozezní. Reportáž na @Radiozurnal1 a @iROZHLAScz pic.twitter.com/OZsGGSC08H — Pavla Lioliasová (@PavlaLioliasova) October 14, 2019

Právě píšťalu si symbolicky adoptoval jeden z dárců David Karásek. „Jednak má člověk dělat věci, které mají význam pro celou společnost a pro budoucnost a jednak je to naše národní katedrála a ta si varhany konečně po pár stech letech zaslouží,“ myslí si.

Do projektu nových varhan se zapojil i Český rozhlas. Nakladatelství Radioservis vyhlásilo soutěž pro skladatele. „Mají možnost nějakou skladbu pro nové varhany vytvořit. Ta uzávěrka je někdy v lednu příštího roku a potom ta díla uveřejníme i na webových stránkách a bude na posluchačích, na návštěvnících našich webových stránek, aby rozhodli, která ze skladeb by mohla být na nových varhanách v příštím roce realizována,“ vysvětlil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Téměř kompletní není jen sbírka na nový nástroj, ale i samotné varhany. Dohromady mají 6500 píšťal, tedy o dva tisíce víc, než ty současné. Nástroj váží přes 30 tun.

V dílně proto při koncertu celý zapojený nebyl, protože se tam nevejde. Varhaník Josef Kšica se ale i tak na premiéru nových varhan těšil.

Šperk pro katedrálu

„Vzal jsem si mnoho not s sebou, jsem před překvapením. Určitě to bude milé překvapení. Ty varhany skýtají velké možnosti, takže jsem si vzal do foroty ještě další skladby,“ říkal Kšica.

Podobu nového nástroje navrhl designér automobilky Škoda Peter Olah. Rozměr samotných píšťal kvůli jejich zvuku příliš měnit nemohl. Vyhrál si ale s umístěním.

„Vytvořili jsme takovou kompozici, která se jakoby vznáší ve vzduchu. Takže nechtěli jsme vytvořit nějaké historizující varhany nebo nějaký těžký dekorativní objekt, ale snažili jsme se potlačit samotnou varhanní skříň a vytvořit vlastně jen takový šperk pro katedrálu, jakoby náhrdelník, který visí pod rozetovým oknem,“ vysvětlil Olah.

Po koncertě pracovníci barcelonské dílny nástroj rozeberou a převezou do Prahy. Ve svatovítské katedrále nové varhany poprvé oficiálně zazní 15. června příštího roku.