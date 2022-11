Ahoj, jak je, ptali se Bastille na koncertě v Praze. Autoři megahitu Pompeii zahráli i svůj první singl

Dokážou přilákat fanoušky na světových hudebních festivalech jako Glastonbury nebo Sziget. Své největší hity teď zazpívali i v pražských Holešovicích. Britská čtveřice Bastille přivezla do metropole i nové písně z desky Give Me the Future a s fanoušky mluvila česky. Praha 7:31 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dan Smith, zpěvák britské indie-rocková skupiny Bastille | Zdroj: Profimedia

Když někomu řeknete, že jdete na koncert kapely Bastille, zcela jistě, pokud nejde o věrného fanouška, bude následovat otázka: „A to je kdo?“ Když ale k názvu kapely přidáte i megahit Pompeii, kterým Bastille v roce 2013 dobyli světový rozhlasový éter, tak už bude všem jasno, o jakou skupinu jde.

Ještě před samotným koncertem měla ale asi stovka skalních posluchačů možnost přihlížet takzvanému soundchecku – tedy zkoušce, při které si kapela nastavila mikrofony a hlasitost hudebních nástrojů.

Nechyběla ani možnost se Bastille zeptat na pár otázek. A došlo i na jídlo. V Česku jim prý moc chutná guláš, ale i místní trdelník.

Jakožto kulturní reportér @Radiozurnal1 chodím na mnoho koncertů. Dneska jsem si na vystoupení @bastille dokonce dřepnul a pak vyskočil a tancoval. Ale tak - dav to vyžadoval. pic.twitter.com/vnhx08msKD — Jirka Stefl (@jirkastefl) November 23, 2022

Britská čtveřice ve středu večer představila i českým fanouškům své slavné hity i aktuální písně z desky Give Me the Future, která vyšla letos v únoru. Právě písněmi Stay Awake? a Give Me the Future celý večer začal.

Tématem nové desky jsou technologické možnosti a hrozby budoucnosti. Kapela v textech kritizuje například neetické obchodování s daty uživatelů sociálních sítí.

Hned po úvodní části vystoupení zpěvák Dan Smith oslovil publikum v češtině. Za výkřiky „Ahoj“ a „Jak je?“ sklidil u fanoušků velký potlesk. Ostatně tyto jednoduché věty měl možná naučené už z předchozího letošního koncertu u nás. V létě totiž bavil i na havířovských slavnostech.

Na koncertu v pražských Holešovicích zazněl v akustické verzi i první singl Bastille s názvem Flaws z roku 2011.

Bastille vznikli v roce 2011, tedy ještě před nástupem dnes již oblíbených hudebních streamovacích služeb. Jejich cesta k fanouškům tak šla ještě klasickou cestou přes rádio.

Songy Bastille začal hrát britský moderátor Alex Baker ve své show a hned na to se staly populární i na internetových portálech jako MySpace a YouTube.

Následovalo vystoupení na známém britském festivalu Glastonbury, kde v roce 2013 vystupovali s debutovou deskou.

Fanouškovská základna Bastille dál raketově rostla a začaly přibývat i nominace na hudební ceny. Mezi nimi samozřejmě ty nejznámější – Grammy a Brit Awards. Právě Brit Awards jednou Bastille i vyhráli.