Baví mě bořit stereotypy, píchat do vosího hnízda a hrát jinak, říká violoncellistka Terezie Kovalová

Violoncellistka, zpěvačka, modelka a tvář výběru Forbes 30 pod 30 Terezie Kovalová vypráví o životě, otevřenosti v umění i o psychických problémech. Jak nadějná umělkyně překonává stereotypy? Jak se jí daří skloubit hudba a modeling? A jakým problémům čelí před vydáním své první desky? Praha 23:09 31. března 2024

Terezie Kovalová by sama sebe popsala jako přemýšlivou, bázlivou, odvážnou a intenzivní. Po dlouhou dobu ji vůbec nenapadlo, že by mohla brát umění jako celek, nezůstat pouze u violoncella a začít o sobě uvažovat jako o hudebnici.

Poslechněte si celou Osobnost Plus Michaela Rozsypala. Hostem je Terezie Kovalová, violoncellistka, zpěvačka a modelka

Přestože se podle svých slov hodně bojí, snaží se vystupovat z komfortní zóny a zkoušet nové věci. Důležité je pro ni i boření stereotypů, žánrů a představ o muzice. Lidé by se podle ní měli bavit beze strachu.

V současné době si pokládá otázku, jak propojit tradiční hudbou s tou moderní. Inspiroval ji například i projekt Vivaldianno, kterého byla součástí a který sestává z Vivaldiho skladeb laděných do rock and rollu a zahraných třeba i na elektronické nástroje.

„Hrozně mě to něčím láká. A speciálně i potom, co narážím na nějaké názory od tradicionalistů, kteří jsou extrémně uzavření a nechtějí, aby se s tím něco dělalo. Je to jako bych píchla do vosího hnízda, protože je to přesně ten výstup z komfortní zóny, který chci. Nikdo neříká, že se to musí opakovat, že se to musí líbit, ale alespoň by se to mělo zkusit,“ říká.

Podle Kovalové, by se k ní třeba Bach, kterého nedávno hrála na elektronické violoncello, přidal.

Nestačí jen být krásná

Vzhled je její součástí a kromě hudby se do určité míry věnuje i modelingu. „Realita je taková, že showbusiness je hodně propojený s vizuální stránkou,“ říká Kovalová s tím, že součástí celého „balíčku úspěchu“ je ale i charisma, osobnost a pak také talent, štěstí a píle.

„Jestli si mě někdo vzal do projektu pro to, jak vypadám, tak jsem si stoprocentně jistá, že jsem to potom vynahradila tím, jak jsem hrála,“ míní.

V současné době je spuštěná crowdfundigová kampaň, která jí má pomoci financovat první desku. Přestože je poměrně známou a úspěšnou umělkyní, náklady na vydání vlastního alba jsou poměrně vysoké. Navíc se musí vyrovnat s důsledkem neúspěšné investice.

„Já jsem i přes dobrou radu a dobrý tip investovala své peníze do investičního fondu, který momentálně směřuje do insolvenčního řízení a je na něj podaná hromadná žaloba. Měla jsem víc než dost peněz na to, abych desku mohla vydat, a byla jsem na sebe hodně pyšná. Když jsem pak chtěla vybrat první částku z těch peněz, tak mi moje makléřka řekla, že to bohužel není možné, že ty peníze pravděpodobně nikdy neuvidím,“ nastiňuje.

Momentálně byla podaná hromadná žaloba a Kovalová doufá, že se situace vyřeší a získá alespoň část peněz zpět.

Bohužel ale musela přemýšlet o jiných možnostech financování své desky. Náklady se v Česku mohou pohybovat od 200 tisíc až třeba po milion. Záleží na tom, jakým způsobem a kde se deska bude nahrávat, s jakým producentem a jestli budou potřeba nějaké další náklady.

Preferuje hrát jako sólistka, nebo ve sboru? Jak se vyvíjel její vztah k violoncellu? Jaké nástroje má doma a proč mají podle ní duši? Poslechněte si rozhovor s Terezií Kovalovou, která byla hostem Osobnosti Plus. Moderuje Michael Rozsypal.