Hold Eiffelově věži i francouzské rafinovanosti. Rozhlasoví symfonici a Bavouzet rozezní Rudolfinum

Nejlepší částí Macklemorova nového alba jsou jeho hosté. Bude raper dál autorem dvou hitů?

Ti, co čekají starého Macklemora a nové Can't Hold Us, budou pravděpodobně alespoň trochu zklamaní. Ti, co čekají žánrový posun a songwriterské dozrání, budou zklamaní asi ještě o něco víc.