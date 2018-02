Beatles v Indii. Nová výstava mapuje výpravu legendárních brouků za sebepoznáním a svobodou

Právě před půl stoletím byla skupina Beatles na svém úplném vrcholu. V únoru 1968 se všichni čtyři vydali do indického ášramu, tedy do jakéhosi opatství, meditovat, skládat písně a odpočinout si od popularity. Legendární indickou výpravu slavné čtveřice připomíná od tohoto týdne výstava otevřená, kde jinde, než v Liverpoolu. Liverpool 9:26 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pattie Boydová pózuje fotografům před obřím padesát let starým snímkem. Jsou na něm nejen Ringo, John, Paul i George, ale samozřejmě i ona. Na sobě tam má modré sárí a kolem krku věnec ze žlutých květin. V indickém Rišikeši byla tehdy se svým manželem Georgem Harrisonem.

„Byla to úžasná doba. Ráno jsme brzy vstali a šli na meditace, pak byla společná snídaně. Potom se kluci rozešli do svých bungalovů a skládali. Někdy jsme se šli projít dolů ke Ganze. Myslím, že to bylo naposledy, co byli všichni čtyři opravdu rádi pohromadě. Kdy spolu žertovali a těšili se z toho, že jsou spolu,“ vzpomíná Pattie Boydová.

Spolu s ní prožila dva měsíce v indickém ašrámu také její sestra Jenny Boydová. V tehdejším světě showbyznysu se i ona cítila jako doma. Byla žádanou modelkou i múzou slavných. Donovana například inspirovala k napsání písně Jennifer Juniper.

„Během celého pobytu byli všichni čtyři neuvěřitelně tvůrčí. Vznikla tam řada písní. Mnohé jsou o tom, co jsme tam prožívali. Písně o meditaci i běžných každodenních událostech v ášramu. Být tam byla pro ně úžasná úleva. Byli na vrcholu slávy, prakticky nemohli ani vyjít na ulici. Tam je ale skoro nikdo neznal a byli zase svobodní,“ popsala pro Radiožurnál pobyt v Rišikeši Jenny Boydová.

Jenny Boydová, Pattie Boydová a fotograf Paul Saltzman pózují před transparentem výstavy Beatles in India | Zdroj: Oficiální web výstavy Beatles in India

V indickém ášramu na břehu Gangy napsali Beatles skoro padesát písní a skladeb, z nichž se většina později objevila na takzvaném Bílém albu. Atmosféru na místě zachytil na svých fotografiích Kanaďan Paul Saltzman. Jeho snímky jsou teď základem výstavy.

Fotografie přitom vznikly zcela spontánně. Tehdy 24 letý Saltzman se totiž stal v ašrámu na 11 dní součástí družiny kolem Beatles.

„Strávil jsem s nimi nezapomenutelný týden. Vůbec jsem nemyslel na to, že jsou to Beatles a oni my nikdy nedali najevo, že jsem obyčejný mladý kluk. Nechtěl jsem je obtěžovat, nic jsem po nich nechtěl. Prostě jsem byl s nimi a párkrát stiskl spoušť fotoaparátu,“ vylíčil pro Radiožurnál své vzpomínky Saltzman.

Přesto, nebo snad právě proto, patří jeho snímky k nejintimnějším portrétům Brouků. Vidíme, jak jen spokojeně klábosí na lavičce nebo hrají na kytaru. Jak jsou naposledy spolu. Saltzmanovy fotografie na třicet let zmizely. Pak je Paul náhodou našel v krabici pod divanem.