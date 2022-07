‚Bylo jim jedno, jak vypadají, záleželo na zvuku.‘ Před 65 lety se poprvé potkali Lennon a McCartney

Jestli máte rádi Beatles, je 6. července obzvlášť dobrý den k poslechu jejich písniček. Uplynulo 65 let od chvíle, kdy se na pouti ve Wooltonu na liverpoolském předměstí poprvé potkali John Lennon a Paul McCartney. Bylo to na koncertě Lennonovy skupiny Quarrymen, Johnovi bylo 16 a Paul byl o rok mladší. Liverpool 17:21 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít George Harrison, John Lennon, Ringo Starr a Paul McCartney | Foto: zdroj: Flickr.com, Roger, CC BY 2.0

Jestli je vám to málo, přidejte 58. výročí premiéry prvního filmu Beatles, jmenoval se Perný den. A někdy mezi těmito dvěma milníky rocku se odehrál ten třetí: podnikatel z Liverpoolu Brian Epstein poprvé uviděl hrát Beatles.

„Jeden chlapec mě požádal o desku Beatles. Neznal jsem je, ale pak jsem se dozvěděl, že hrají v klubu Cavern, tak jsem se na ně šel jednou kolem poledne podívat,“ říká manažer Epstein.

„Tehdy to pro mě bylo něco zcela nového: tmavý, zakouřený sklep a davy dětí, které nedokázaly odtrhnout oči od čtyř mladíků na pódiu. Byli ležérně oblečení, černé kožené bundy a džíny, samozřejmě dlouhé vlasy, prezentace nic moc,“ vzpomíná.

Podle Epsteina jim bylo jedno, jak vypadají. „Už tehdy jim víc záleželo na zvuku, než na vzhledu. Zalíbili se mi na první poslech. Nejdřív jsem je slyšel, až pak jsme se potkali. Byli noví, upřímní a měli charisma,“ dodává.

„Brian měl krám s deskama a to bylo fajn. Taky měl krásnýho Forda Zodiac. A chtěl být naším producentem. Tak jsme řekli jo,“ shrnul George Harisson, proč na Epsteinovu nabídku, že jim bude dělat producenta, kývli.

Zakázal jim džíny

„Nejprve jsem jim doporučil, aby nevystupovali v kožených bundách a džínách. Ty jsem jim zakázal. Pak přišla přechodná fáze vest a nakonec obleky,“ vysvětluje manažer. Podle baskytaristy Harrisona se skupina k oblekům přesunula ráda, znamenalo to totiž víc peněz a víc koncertů.

„Když se z nahrávky stane hit, to je nádherný pocit. Protože to znamená, že jsme to udělali dobře: umělec, já i hudební producent. Že správný umělec dostal správnou píseň. A člověk najednou ví, že ta práce má smysl. Je to jako vyhrát závod,“ vzpomíná Epstein na kapelu.

Před osmi lety uváděl britský hudebník Peter Asher do Rokenrolové síně slávy vůbec poprvé 2 producenty: Epsteina a Andrewa Looga Oldhama. Podle Ashera měl Epstein kapelu moc rád, uznával je a chránil. „Těšilo ho, že mu dal svět nakonec za pravdu, když říkal, že našel tu nejlepší kapelu pod sluncem,“ dodává hudebník.