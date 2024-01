Uplynulo 55 let od posledního živého koncertu The Beatles. Hráli na střeše v centru Londýna

Nikdo nevěděl, že je to naposledy, ale bylo. Před 55 lety spolu naposledy živě vystoupili všichni čtyři členové slavné britské kapely The Beatles. Předem neohlášený koncert byl na netradičním místě – v centru Londýna na střeše sídla firmy Apple Corps, která kapele vydávala desky. Londýn 10:24 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít The Beatles na posledním koncertu na střeše společnosti Apple Corps, Londýn | Zdroj: Profimedia

„Hráli jsme na střeše, protože to bylo to nejjednodušší řešení – a taky proto, že před námi ještě nikdo na střeše nekoncertoval,“ vzpomínal později Paul McCartney.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 55 let uplynulo od posledního živého koncertu The Beatles. Hráli na střeše, v centru Londýna

„Bylo to zvláštní, protože jsme neviděli, komu vlastně hrajeme. Takže jsme hráli jen tak – nebi – a to bylo moc hezký. Dole na ulici zatím natáčeli lidi, jak koukají nahoru a říkají si, co se to tam děje?“

Na lednový den roku 1969 vzpomíná také bývalý londýnský policista Ray Dagg: „Já jsem ten idiot, co se ocitl na střeše s Beatles při jejich posledním koncertě, jak se později ukázalo. Seržant mi řekl: ‚Běž a utni to, protože ty stížnosti nejsou jen na hluk. Tisíce lidí v ulicích poslouchají muziku a doprava v celém West Endu kolabuje jen proto, že kluci hrajou na střeše.‘“

Uťali to po 42 minutách. Koncert můžeme vidět v dokumentu Get Back režiséra Petera Jacksona z roku 2021 a záběry jsou i ve snímku Let It Be z roku 1970.

„Jedná se o film, který režíroval Michael Lindsay-Hogg a který měl být původně jenom dokumentárním krátkým filmem, nakonec se rozrostl na normální stopáž celovečerního filmu. Ten film je v první řadě velmi zábavný, zajímavý a zachycuje Beatles při natáčení alba Let It Be, ale ve druhé řadě také hovoří o tom, že ve skupině už byly velké rozpory mezi protagonisty,“ charakterizuje hudební publicista Ondřej Konrád.

Koncert na střeše budovy na ulici Savil Row v centru Londýna bylo poslední živé společné vystoupení Beatles. Skupina se rozpadla v roce 1970.

„To vystoupení bylo skutečně poslední, neplánované, neoznámené. Proto je dost legendární. A také samozřejmě proto, že na střeše před nimi ještě nikdy nikdo nehrál,“ dodává Konrád.