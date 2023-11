Skupina The Beatles vydala svůj poslední singl. Hlas Lennona v Now And Then oživila umělá inteligence

Skladba Now and Then, která může nyní díky umělé inteligenci vyjít, vznikla už na konci sedmdesátých let. Tehdy ji napsal John Lennon a svůj zpěv natočil pouze jako demosnímek s klavírním doprovodem.

V roce 1994 předala nahrávku jeho manželka Yoko Ono zbylým třem členům The Beatles, Paulu McCartneymu, Ringo Starrovi a Georgi Harrisonovi. Ti společně píseň dokončili. V polovině devadesátých let se jim ale ještě nepodařilo oddělit Lennonův hlas od klavíru.

Právě to se povedlo díky umělé inteligenci. Největší zásluhu na oživení Lennonova hlasu má Peter Jackson, režisér ságy Pán prstenů. Se svým týmem s pomocí takzvané MAL audiotechnologie dokázal oddělit jednotlivé nástroje a vokály.

Podobně pracoval už před dvěma lety, kdy o skupině natočil dokument „The Beatles: Get Back“.

V nahrávce lze slyšet všechny čtyři členy The Beatles. John Lennon zpívá, bicí nově nahrál Ringo Starr, baskytaru Paul McCartney a jsou slyšet také kytary George Harrisona z devadesátých let.

Pomocí umělé inteligence mohli lidé znovu slyšet hlasy mnoha zesnulých umělců. Například v Českém rozhlase se podařilo znovu rozmluvit Karla Gotta v projektu Gott navždy. Umělá inteligence tehdy načetla zpěvákovu autobiografii, kterou už on sám načíst nestihl.

Tým režiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka a kreativního producenta Lukáše Sapíka se přitom musel držet striktních pravidel pro načtení textu. Ten například nesměl být podle vedoucího programu Českého rozhlasu Dvojka Ondřeje Nováčka zneužit v nesprávném kontextu.

V posledních měsících ale zároveň přibývá umělců, kteří se obávají dopadů využívání umělé inteligence na hudebníky.

Pozornost upoutal třeba případ zesnulého Johnnyho Cashe. Youtube kanál „There I Ruined It“ použil umělou inteligenci k napodobení hlasu slavného zpěváka a vytvořil video, na němž „zpívá“ píseň Barbie World od skupiny Aqua z roku 1997.