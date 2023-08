Před 65 lety se McCartney a Harrison přidali do kapely Quarrymen. Z Lennonovy skupiny vznikli The Beatles

Na sklonku roku 1956 založil šestnáctiletý John Lennon, kluk ze střední školy Quarry Bank v Liverpoolu, kapelu Quarrymen. Sestava kapely se obměňovala, ale do konce roku 1958 už v ní byli i dva mladší kluci, Paul McCartney a George Harrison.

Název Quarry Men - česky Lamači kamene - souvisí se školní hymnou: „Jsme lamači kamene a škola naše skála. A my tvrdost přetavíme v ctnost.“

Kluci „tavili“ hlavně americký skiffle, hudbu, při které se hrálo i na různé improvizované nástroje.

„Skiffle byl takový hudební podžánr ve Spojených státech v první polovině 20. století, respektive spíše ve 20. letech. Jednalo se o takzvané jug bandy. Například byly kapely, které měly několik džbánů v obsazení, na něž se basovalo pomocí takového stébla a napnuté kůže. Bylo to docela populární, taková směsice populární hudby, blues, vlastně i nějaké předchůdce country. Potom to ale víceméně zahynulo. Například ještě slavná jazzová zpěvačka Ma Rainey, když hrávala na venkově - řekněme - pro zaostalejší publikum, tak říkala, že ten repertoár je skifflový. Ale ve městě si to nedovolila,“ vysvětluje hudebník Ondřej Konrád.

„Pak ale nestala po druhé světové válce ve Velké Británii velmi zvláštní záležitost, že se to, čemu se také říkalo skiffle, i když to od těch původních jug bandů bylo trošku daleko, stalo ohromně populární. Byla to úplná vlna. Stejně jako byl ve Velké Británii na ohromném vzestupu revival tradičního jazzu. A z obou těchto revivalů vzešel britský slavný bigbít. Čili kapela původně Johna Lennona, ve které už ale byl Paul McCartney a přidal se George Harrison, hrála v podstatě cosi, čemu se říkalo skiffle a co mělo velkou britskou hvězdu, které se jmenovala Lonnie Donegan. A kterému mimochodem nedávno věnoval celé album také jeho někdejší raný obdivovatel Van Morrison,“ doplňuje.

„Beatles tuhle hudbu zbožňovali, stačily k tomu tři akordy, víc jsme jich neuměli, a zvládli jsme to zahrát,“ vzpomínal Paul McCartney. V srpnu 1960 se skupina přejmenovala na Beatles.

„Především se domnívám, že nejdůležitější bylo setkání Johna s Paulem. A jak se jejich kapela jmenovala a co hrála, je asi celkem jedno,“ dodává Konrád.

40 let po vzniku kapely Quarrymen se čtyři z jejích původních členů znovu sešli a začali spolu hrát – skiffle.