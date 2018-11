Slavné ‚bílé album‘ od Beatles slaví 50 let od vydání. Multižánrová deska položila i základy metalu

„Četl jsem v jednom hudebním časopise, že kapela The Who chystá novou desku. A citovali tam Peta Townshenda, že prej tak tvrdou muziku ještě neslyšel. A mě napadlo – musíme to udělat dřív než oni a musíme být tvrdší a drsnější,“ vzpomínal Paul McCartney na okolnosti vzniku skladby Helter Skelter.

Původ heavy metalu

Skupina Beatles položila základy heavy metalu. „Skladba Helter Skelter vznikla v roce 1968 a první oficiální metalové album od Black Sabbath vyšlo až v roce 1970. Takže se jasně dá říct, že metal vznikl už tehdy v roce 1968,“ komentoval hudební dramaturg Rádia Wave Jiří Špičák.

Helter Skelter, jak fanoušci Beatles vědí, vyšla na dvojalbu s názvem The Beatles, jediném, které slavná britská skupina vydala. Kvůli obalu bez obrázků se mu říká bílé album.

„Dneska už je tomu obtížné uvěřit, protože mainstreamová hudba se mění hodně málo. Beatles znějí na každém svém albu jinak a v bílém albu dokonce zakomponovali více hudebních žánrů od rock n´rollu, country až po reagge. Je tam úplně všechno, co v roce 1968 existovalo poprvé vedle sebe a na jednom místě,“ vysvětlil Špičák.

Studentské protesty

„Z hudebního hlediska je to krása, děs, překvapení, chaos i řád, stejně jako svět,“ psal týdeník Sunday Times.

Bílé album vyšlo v době studentských protestů, hnutí za občanská práva a demonstrací proti válce ve Vietnamu. Do rozpadu Beatles zbývaly necelé dva roky. To vše se projevilo i na bílém albu.

Najdeme tam víceméně sólové skladby. „Důležitou písničkou, která se týkala událostí 1968, třeba studentských protestů v Paříži, je Revolution. Složil ji John Lennon, ten byl posedlý mírem a pacifismem. Říkal, že se sice rád zúčastní jakékoli revoluce, pokud by ale ta revoluce měla být násilná, docházelo tam k nějaké agresi, tak s tím určitě nesouhlasil,“ řekl Špičák.

Rok před natáčením bílého alba zemřel manažer skupiny Brian Epstein, který držel celou tu kapelu pohromadě. V bílém albu je na první pohled jasné, kdo jakou skladbu napsal, chybí tam soudržnost.

Spolupráce jen do určité míry

„Není to tak, že si řeknu: teď napíšu písničku o tom a tom. No, někdy možná, ale povětšinou mě napadne melodie a s ní pak slova. Tak to bylo s písničkou Martha, my dear. Je to o mým psu,“ dodal McCartney.

„K 50. výročí vyšly, předtím nikdy neslyšené, demo verze jednotlivých skladeb, kde můžeme slyšet zpívat všechny členy dohromady. Spolupráce členů Beatles tak do jisté míry fungovala, i když byla obtížnější a ne tak plynulá jako na začátku,“ uzavírá Jiří Špičák.