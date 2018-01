První hvězda Beats for Love. Do Ostravy dorazí norský producent a dýdžej Alan Walker

Alan Walker se nejvíce proslavil hitem Faded, který během dvou let nasbíral na YouTube 1,5 miliardy zhlédnutí.

"Jde o jednoho z komerčně nejúspěšnějších producentů současnosti a my jsme moc rádi, že jsme ho pro náš festival získali," uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

V září vydal dvacetiletý Walker nový singl All Falls Down, na kterém spolupracoval se sestrou Miley Cyrus, zpěvačkou Noah Cyrus. Skladba podle pořadatelů Beats for Love stojí na počátku nové kampaně World of Walker, která bude obsahovat více nových singlů, videoklipů a dalších překvapení.

Youngr, The Upbeats či Luca Agnelli

Na festivalu vystoupí rovněž britský multiinstrumentalista Youngr, který při svých vystoupeních hraje až na deset hudebních nástrojů.

"O Youngra jsme letos hodně stáli, vždyť za minulý rok absolvoval na 80 vystoupení po celém světě včetně amerického a evropského turné, která byla beznadějně vyprodaná," uvedl Rudolf.

Na scéně věnované stylu drum & bass zahraje novozélandské duo The Upbeats. Dalšími účinkujícími na Beats for Love budou nizozemský dýdžej a producent Dannic nebo Ital Luca Agnelli.

Festival, který je jednou z největších přehlídek taneční hudby ve střední Evropě, se letos bude konat od 4. do 7. července v Dolní oblasti Vítkovic. Na více než deseti pódiích na něm vystoupí téměř 400 umělců z celého světa. Vstupenky se aktuálně prodávají za 590 korun. Další informace najdou zájemci na internetových stránkách b4l.cz.