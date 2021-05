Eurovize je boj s písní. Umělec ji musí umět prodat, říká před startem hudební soutěže Ben Cristovao

Po ročním odkladu startuje v Rotterdamu hudební soutěž Eurovize. Česko reprezentuje zpěvák Ben Cristovao. Eurovize je podle něj boj s písní. „Umělec ji musí umět prodat,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál. Popisuje také atmosféru před soutěží, kdy se nesmí fotit s fanoušky a testování proti covidu absolvuje denně. Publiku se představí 20. května ve druhém semifinále s písní omaga. Finálový večer se uskuteční o dva dny později. Rozhovor Praha 16:15 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Začnu otázkou, která se může zdát banální, ale ta odpověď na ni nemusí být úplně jednoduchá. Ben Cristovao, anebo Benny Cristo?

Není to tak složité. Ben Cristovao je moje jméno, ale už od mých šestnácti let mi přátelé ze zahraničí říkají Benny Cristo. I na Instagramu se tak jmenuji a pod touto přezdívkou mě znají lidé z celého světa. Je to tak jednodušší.

Vy jste na Eurovizi čekal více než rok, kvůli covidu byla akce minulý rok přeložena. Jaké to čekání bylo?

V jednu chvíli to už ani nebylo o tom čekání. Myslím, že si všichni lidi prošli takovým obdobím, kdy si pokládali otázku, jak se věci budou mít. Dlouho náš tým nevěděl, co bude dál, a tak jsme se soustředili i na jiné aktivity. Ale pak bylo oznámeno, že letos Eurovize bude a začal jsem se znovu připravovat.

Tři měsíce před Eurovizí jsou pro interprety opravdu náročné. Neustále musí zkoušet a ladit každý detail ve svém vystoupení. Jde stíhat během toho i něco jiného?

Stihnul jsem hodně věcí. Ale je potřeba se soustředit na tuto akci. Těch tréninků bylo opravdu hodně a práce okolo toho spousta. Chcete stihnout i ostatní věci, člověk by to měl zvládat, ale vezme to hodně času.

Eurovize vs. Superstar

Mimochodem, jaký je rozdíl mezi Eurovizí a Superstar, které jste se zúčastnil v roce 2009?

Tuto otázku jsem ještě nedostal. Superstar je talentová soutěž, kde se člověk snaží ukázat svůj talent a snaží se v sobě objevit hudebníka. A Eurovize už je boj s písní. Umělec ji musí umět prodat a má to jednoduše odlišný koncept.

Eurovize je velká show, kterou sledují diváci po celém světě, už to není jenom záležitost Evropy. Co může účast interpretovi přinést?

Je to skvělá zkušenost. Eurovize je příležitost vyzkoušet si vystoupení na největším pódiu na světě s absolutně dokonalou produkcí. Po Eurovizi budeme společně s týmem přemýšlet, jak účast zúročit, ale primárně jde o to si to užít. Je to vlastně takový festival.

Za fotku diskvalifikace

Podívejme se do Rotterdamu vaším pohledem. Dorazili i letos fanoušci z celého světa?

Nesmíme vůbec komunikovat s fanoušky. Nesmím vyjít z hotelu a potkat ostatní lidi. Kdybych si tady udělal třeba fotku s fanoušky, kteří to opravdu chtějí, tak budu diskvalifikovaný. Letos sem ale fanoušci z celého světa nesmí. Můžou tady být jen místní. V Ahoy aréně navíc budou jen očkovaní diváci z Nizozemska. Ani se nesmím potkávat s jinými soutěžícími, výjimkou je prostor v aréně. Je to hodně specifický ročník. Ale delší dobu jsem věděl, do čeho jdu.

Neměli bychom dělat nic jiného než jít na zkoušku, najíst se a jít zase na pokoj. Každý management interpreta si rozestupy pečlivě hlídá. Takže letos opravdu není šance si tu vytvořit nějaké spojení.

Každý den tým Eurovize zveřejňuje zprávy o tom, kdo byl z delegací pozitivně testovaný na covid. Kolikrát jste už byl testovaný?

Každý den. Jsem tady od 8. května, takže docela hodněkrát. Testy jsou jak do nosu, tak i do pusy. A aby toho nebylo málo, tak jsou i speciální testy, které jsou jak do pusy, tak i do nosu.



V roce 2019, kdy Eurovizi hostil Izrael, se lidé báli bezpečnosti a to z důvodu izraelsko-palestinského konfliktu. Teď válčíme s covidem. Cítíte se tam bezpečně? Je to bezpečná akce?

Určitě je to bezpečná akce. Jak ale všichni z vlastní zkušenosti víme, ta nemoc se ohlídat nedá. Náš tým je extrémně opatrný. Jeli jsme sem dokonce autobusem, neletěli jsme. Ani jsme nevystupovali na benzinkách. V tomto ohledu jsme hodně precizní. Ale jsem trochu i paranoidní, protože stále nosím roušku a pak vidím paní uklízečku, která na pokoji uklízí bez roušky.

Taneční píseň omaga

Jaké bude vaše vystoupení? Píseň omaga je taneční, má svižné tempo, takže předpokládám, že se bude hodně tancovat.

Chtěli jsme se přiblížit videoklipu, který s písni omaga vznikl. Aplikovali jsme kaleidoskopické efekty na velké LED obrazovky za mnou. A tancovat se bude opravdu hodně. Překvapuje mě, že to pódium je obrovské, ale může na něm být pouze šest lidí během jednoho vystoupení, včetně zpěváka. Ale taková jsou pravidla.

Nejsou ty přípravy přeci jenom už trochu unavující, anebo se naopak člověk těší stále víc a víc, když se blíží vystoupení?

Jakmile se dostanu na pódium, tak se zapnu a dám do toho sto procent. Je to ale fyzicky i psychicky náročné a rozhodně to není tak, že někam přijedete a zazpíváte si pár písniček. Každé ráno se probudíte a víte, že jdete na testy, kde vám hned můžou říct, že končíte, protože jste pozitivní na covid.

Co bude po Eurovizi? Řada interpretů před vámi mi řekla, že plánují hlavně odpočinek. Bude to tak i ve vašem případě?

Vůbec, žádný odpočinek. Naopak s jedním vokalistou, který je tady se mnou, plánuji novou desku, která by měla vyjít na konci června. Takže až přijedu domů, tak hned budu nahrávat nové písně, budu na to mít pět dnů.