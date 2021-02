Ben Cristovao jede na Eurovizi s písní Omaga. Ve videoklipu hraje Forresta Gumpa či Homera Simpsona

„Letošní ročník chceme uspořádat a to za každé situace.“ I to vzkazují fanouškům organizátoři Eurovize. A tak na největší hudební soutěž na světě začala trénovat i česká výprava. Zpěvák Ben Cristovao představil píseň, se kterou bude soutěžit v nizozemském Rotterdamu. Video Praha 12:56 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zpěvák Benny Cristo, jak si Ben Cristovao pro potřeby soutěže říká, jako Forrest Gump nebo Homer Simpson. I tak pojala česká výprava letošní účast na Eurovizi. Plzeňský rodák vyhrál národní kolo už před rokem - kvůli koronaviru byla ale Eurovize přesunutá - a tak začal společně s hudebníkem Filipem Vlčkem pracovat na nové písni.

„Vůbec jsme netušili, že by to mohla být píseň pro Eurovizi, brnkali jsme si jenom na kytaru. Zároveň jsem si píseň představil, jak by mohla vypadat na eurovizním pódiu,“ přiblížil pro Radiožurnál Ben Cristovao.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ben Christovao jede na Eurovizi s písní Omaga. Natáčel Jiří Štefl

Právě vzhled pódia během vystoupení hraje velkou roli a česká výprava teď bude následující tři měsíce trénovat a ladit každý detail. Ve třech minutách totiž musí zaujmout fanoušky a poroty z celého světa.

Během letošní zimy k písni vznikl i videoklip, v němž Ben Cristovao vystupuje jako hrdina kultovních filmů.

„Odkazovat v hudebním klipu na tak obrovská díla, jako jsou Pulp Fiction, Forrest Gump nebo Osvícení, byla výzva. Uchopili jsme to po svém a Benny tomu svým hereckým výkonem dodal správnou úroveň i vtipnou nadsázku,“ popisuje režisér Jan Strach.

„Naneštěstí jsme si vybrali nejbělejší a nejstudenější víkend v roce, spousta lokací se nám tak zkomplikovala počasím. Sedícího Forresta na lavičce jsme točit venku nemohli, proto jsme v několika scénách museli využít zelené plátno a realitu dotvořit v postprodukci,” doplňuje.

Zkratka OMG

Taneční píseň Omaga, jež je obměnou zkratky OMG, tedy Oh My God, v překladu Ó můj bože, bude soutěžit ve druhém semifinálovém kole Eurovize, které se má uskutečnit 20 května.

V soutěži Eurovize bude Česko reprezentovat zpěvák Ben Cristovao. ‚Je to zodpovědnost,‘ říká Číst článek

Organizátoři ale zatím neodtajnili podrobnosti k letošnímu přesunutému ročníku. Ve hře je i varianta, že by hudební soutěž byla bez fanoušků. Každoročně totiž na Eurovizii jezdí diváci z celého světa.

„Věřím, že se Evropské vysílací unii nakonec podaří zrealizovat Eurovision Song Contest v co možná nejotevřenější variantě, aby si Benny i diváci užili taneční skladbu Omaga tak, jak byla zamýšlena. Tedy naživo z Rotterdamu a v pódiové podobě,“ prozrazuje šéf české delegace Kryštof Šámal.

Česká republika se Eurovize účastní pravidelně od roku 2015. Zatím nejúspěšnějším interpretem byl zpěvák Mikolas Josef, který v portugalském Lisabonu před třemi lety vybojoval šesté místo.