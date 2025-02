Beyoncé si odnesla Grammy za nejlepší album i žánr country. Objevem roku je Chappel Roan

V dalších dvou hlavních kategoriích uspěl americký rapper Kendrick Lamar. Gramofonky dostal za nahrávku roku i za píseň roku, a to díky singlu Not Like Us. Jde o teprve druhý hiphopový singl, který kdy zvítězil v kategorii nahrávka roku, uvedla agentura Reuters.

Beyoncé své osmé studiové album album Cowboy Carter, její první v žánru country, vydala loni v březnu. Patrně nejznámější je hit Texas Hold 'Em. Krátce před nedělním vyhlašováním cen zpěvačka oznámila, že letos vyrazí na turné.

Kendrick Lamar, který má příští týden vystoupit na Super Bowlu, o přestávce finále ligy amerického fotbalu, v soupeření o další prestižní ocenění porazil jak Beyoncé, tak i další slavné zpěvačky Taylor Swift a Billie Eilish.

„Věnujeme to tomuto městu,“ řekl Lamar při přebírání jedné z cen na slavnostním večeru k 67. ročníku udílení patrně nejprestižnějších hudebních cen v Crypto.com Areně v Los Angeles.

Kendrick Lamar šel na předávání gramofonků se sedmi nominacemi | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Megapoli v posledních týdnech postihly mohutné požáry a už začátek galavečera patřil uctění obětí. „Díky hrdinnému nasazení hasičů byly požáry lokalizovány a navzdory zkáze vynikl duch města,“ řekl komik Trevor Noah, který večerem provázel a vyzval k podpoře obyvatel města.

Not Like Us je teprve druhý singl v žánru hip hop, který ovládl kategorii vyhrazené nejlepší nahrávce roku. Předtím se to podařilo rapperovi Childish Gambinovi se singlem This Is America.

Kendrick Lamar šel na předávání gramofonků se sedmi nominacemi, stejně jako kolega Post Malone a zpěvačky Billie Eilish a Charli xcx. Nejvíce nominací, 11, však měla díky svému oceňovanému albu Cowboy Carter Beyoncé. Ta už tak za svou kariéru nasbírala dohromady rekordních 99 nominací na Grammy.

Cenu pro objev roku dostala zpěvačka Chappell Roan, kterou proslavilo album The Rise and Fall of a Midwest Princess. Během večera vystoupily na pódiu hvězdy jako Billie Eilish, Shakira, Lady Gaga nebo Bruno Mars, Stevie Wonder nebo Herbie Hancock.

Už před galavečerem byla udělena ocenění v některých vedlejších kategoriích. Jeden z gramofonků tak posmrtně získal i exprezident USA Jimmy Carter, který zemřel na konci prosince ve věku 100 let, a to za audioknihu s názvem Last Sundays in Plains. Dohromady se Grammy udělují ve více než 90 kategoriích.