‚Nikdo podobný na hudební scéně ještě nebyl.‘ Billie Eilish vyprodala koncert v Praze za čtyři minuty

Nejznámější píseň Billie Eilish se jmenuje Bad Guy. Jedná se o temně laděný pop, který je součástí většiny písniček kalifornské zpěvačky. I přes to, že pochází z umělecky založené rodiny (oba rodiče jsou herci), tak byli fanoušci na internetu, díky kterým se dostala do povědomí teenagerů z celého světa. Právě oni jsou její hlavní cílovou skupinou.

Muzika Billie Eilish je kombinací popu, elektroniky a hip-hopu. Všechny tyto žánry jsou pak opřené o jasný rockový základ. Fanoušky ale láká nejen na to, myslí si hudební publicista Miloš Skalka.

„Důležité jsou v jejím případě také texty. Jsou netradiční, neortodoxní, v mnoha případech provokativní. Nezvykle to zřejmě láká tu cílovou skupinu, která na ni chodí,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Fanoušci žijí s Billie Eilish především na internetu. Právě tam s nimi probírá i Tourettův syndrom, kterým trpí už od mala. Onemocnění jí způsobuje nekontrolovatelné pohybové a zvukové tiky.

Teenagerům rozumí

Na sociální síti Instagram zvěřejnila svůj první příspěvek před třemi lety. Získal 261 tisíc liků. Teď už jich má u každého příspěvku přes 6 milionů. Je to i díky tomu, že se dokáže vcítit do života dnešních teenagerů. Podle Miloše Skalky nikdo podobný na hudební scéně ještě nebyl.

„Když začala natáčet písničky pro internet, tak se tam s ní najednou začala identifikovat obrovská komunita lidí, kteří také nemají jednoduchý život. Já si myslím, že ona má úplně jiný přístup k hudbě. Publikum si získala právě tím, že je diametrálně odlišná.“

Koncert se původně měl odehrát v pražském Foru Karlín. Lístky ale fanoušci vykoupili za čtyři minut. Organizátoři proto zbystřili. „Je to zvláštní, nestává se to tak často, aby se koncert přesouval rovnou do O2 arény. Dokazuje to jenom to, že Billie Eilish má velkou fanouškovskou základnu i v Česku.“

V úterý zazpívá písně ze svého letošního debutového alba, které se v překladu jmenuje ‚Když jsme najednou všichni ospalí, tak kam pujdem?‘. S ním se zařadila mezi nejpopulárnější interprety současnosti.

Například v aktuálním žebříčku nejprodávanějších alb, který vydává americký časopis Billboard, je na šestém místě, před ní je deska George Ezry anebo soundtrack k filmu o kapele Queen Bohemian Rhapsody.

Důležité bude v jejím případě druhé album. „Budoucnost Billie Eilish je sázka do loterie. V dějinách populární hudby je popsáno, že někdo zazářil, stal se slavným, byl všude první, po pár měsících ale po něm ani pes neštěknul. Myslím si, že ta druhá deska bude rozhodující a ukáže, jestli si talentovaná zpěvačka dokáže udržet pozornost u mladého publika,“ doplňuje Miloš Skalka pro Radiožurnál.