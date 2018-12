Bob Dylan se po roce vrátí do Česka, v pražské v Lucerně zahraje hned třikrát

Americký hudebník Bob Dylan se po roce vrátí do České republiky. Po letošním koncertu v Brně vystoupí 7. až 9. dubna na třech koncertech v pražské Lucerně. Každý večer bude jiný, protože Dylan během turné pravidelně mění hrané skladby a jeho každý koncert se tak stává jedinečným. Praha 12:47 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dylan zahraje nejen zásadní skladby jeho dosavadní kariéry, ale také na ukázky z desky Triplicate, kterou vydal v roce 2017. Za pořádající agenturu Live Nation o tom ve čtvrtek informoval Jaromír Koc.

V Brně Dylan vystoupil letos 15. dubna. V doprovodu pětičlenné kapely zahrál průřez celoživotní tvorbou. Starší skladby ale zazněly v jiném aranžmá, než fanoušci znají z desek. Dylan je v obecném povědomí stále spjatý hlavně s kytarou a foukací harmonikou, v posledních letech je však jeho hlavním nástrojem klavír. Mezi skladbami Dylan tradičně nekomunikoval s publikem.

Návrat do Česka

Na koncertu zazněla například skladba Don't Think Twice, It's All Right datovaná rokem 1963 nebo titulní píseň alba Highway 61 Revisited z roku 1965. Zatím poslední autorské Dylanovo album Tempest z roku 2012 dostalo prostor ve skladbách jako Duquesne Whistle, Pay in Blood nebo Early Roman Kings. Dylan už českému publiku zahrál opakovaně v Praze, jednou vystoupil i v Ostravě.

Za svoji kariéru vydal Dylan 38 studiových alb a na koncertních pódiích se setkal například s Joni Mitchellovou či Joan Baezovou. Poslední tři tituly Shadows In The Night, Allen Angels a Triplicate věnoval skladbám jiných autorů - od Franka Sinatry až po Johnnyho Mercera.

Uznávaný umělec má za sebou více než pětapadesátiletou kariéru, napsal přes 500 písní, z nichž mnohé se dočkaly nespočtu coververzí. Sám prodělal několik stylových proměn, začínal jako folkový písničkář, poté se k nelibosti části příznivců postavil do čela elektrifikované rockové kapely.

Dylan je rovněž uznávaným literátem, získal jako první rockový hudebník v historii Pulitzerovu cenu, hrál v několika filmech a na svých cestách maluje. Je také prvním písničkářem, který dostal Nobelovu cenu za literaturu. Švédská akademie ho vyznamenala za originální přínos k tradici amerického písničkářství.