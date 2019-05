Don't Worry Be Happy. Bobby McFerrin přenesl komorní atmosféru do velkého sálu

Ve velkém sále dokáže udělat komorní koncert. Přesně takové bylo večerní vystoupení amerického zpěváka a desetinásobného držitele ceny Grammy Bobbyho McFerrina. I přes to, že v Česku vystupoval již několikrát, bylo i tentokrát pražské Fórum Karlín plné fanoušků. McFerrina čeká v česku ještě jeden koncert, a to v Brně. Praha 7:43 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký zpěvák Bobby McFerrin na koncertě v Praze | Foto: Šárka Pakostová | Zdroj: Český rozhlas

Newyorský zpěvák představil svůj nový hudební projekt s Gimme5. Nepřivezl žádné hudební nástroje, ale i letos ho doprovodili čtyři jeho zpěváci.

Joey Blake a David Worm vystoupili s McFerrinem v Česku už na dvou předchozích koncertech. A tentokrát se k nim přidají zpěvačky Judi Vinarová a Rhiannon. Všichni čtyři s McFerrinem spolupracovali už koncem osmdesátých let v souboru Voicestra.

Kromě nich McFerrina doprovázelo také dvanáct českých vokalistů a vokalistek z libereckého souboru Akcent, který se specializuje na interpretaci vokální hudby v komplikovaných aranžích. Na českých vystoupeních s ním soubor zpíval i minulý rok.

Během koncertu zazněl také ve velmi krátké i hit Don't Worry Be Happy, který si McFerrin zazpíval společně s jedním odvážným divákem a následně i celým publikem. Není běžné, aby na tomto koncertním turné McFerrin zpíval píseň oceněnou cenou Grammy.

Devětašedesátiletý McFerrin se u nás ještě chvíli zdrží. Ve čtvrtek mohou fanoušci jeho show vidět, a především slyšet, v brněnském Sono centru.

McFerrin je v České republice velice populární. Když zpíval na JazzFestu v roce 2011, museli pořadatelé pro velký zájem přidávat druhý koncert. Před pěti lety vystoupil na netradičním koncertu s Českou filharmonií pod otevřeným nebem na zaplněném Staroměstském náměstí v Praze, kde nejen zpíval, ale také dirigoval skladbu Holberg suite-Rigaudon Edvarda Griega.

Ještě před open air koncertem účinkoval v pražském Rudolfinu ve dvou programově odlišných koncertech. V roce 2012 byl jednou z hvězd festivalu Colours of Ostrava. V Praze naposledy vystoupil loni v květnu s programem Circlesongs.

Rozhovor s vedoucí souboru Akcent, který Ferrina doprovázel. Pro Radiožurnál odpovídala ještě před koncertem Martina Krotilová.

Váš soubor si s Bobbym McFerrinem zazpíval už minulý rok, jak taková nabídka přišla?

Je to souhra náhod a zároveň naše přičinění. Už v loňském roce management hledal doprovodný sbor pro Bobbyho koncerty. Přihlásili jsme se, posílali jsme nahrávky našeho zpěvu a vzešli jsme jako vítězové. A letos, když se koncerty opakují, si nás už vybrali na jistotu a my jsme s nabídkou s radostí souhlasili.

Potkáváme se těsně před koncertem a těsně po vaší zkoušce. Jak taková improvizační zkouška probíhala? Celá ta show je totiž jen o improvizaci.

Především jsme museli vyřešit technické věci, musí se doladit mikrofony a zvuk. Zkouška trvala opravdu jenom chvilku. Bobby McFerrin nahazuje hudební témata. Jsme rozděleni do čtyř hlasů po třech zpěvácích. Jeden hlas drží svoje téma, na něj se vrší další, a přesně tak vzniká celá sborová záležitost.

Na podiu jsou i čtyři Bobbyho zpěváci a také on se svojí improvizací. Zároveň nám ukazuje, abychom přidali na hlase, ubrali na hlase anebo byli úplně ticho. Takže je to živoucí organismus, který společně vytváříme, a je to pro nás obohacující zkušenost.

Chápu to správně, že on je zároveň i dirigentem celé show?

Nenazvala bych ho úplně dirigentem. On udává to, co se bude dít na pódiu. Zároveň si ale myslím, že všichni jsme provázaní a nepostradatelní. Myslím si, že síla osobnosti Bobbyho McFerrina je taková, že na trému není čas. On je člověk, který strhuje pozornost na sebe a ventiluje neuvěřitelnou energii. Je krásné, že ji s ním můžeme na chvíli sdílet.