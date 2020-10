Před 45 lety vznikla ikonická píseň skupiny Queen. Bohemian Rhapsody dodnes patří mezi hity

Stejně jako fotbalový zápas se nemůže jen tak zkrátit na 70 minut, tak stejné je to i ve světě hudby. Přesně před 45 lety vznikla ikonická nahrávka kapely Queen Bohemian Rhapsody, která - i přes svoji šestiminutovou stopáž - musí zaznít celá. Náhlé změny nálady, tempa i stylu. To se ve světě populární hudby moc často nestává, navíc když se tohle všechno děje v jedné jediné písni. Praha 11:25 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Přesouváme se do závěru 60. let, už v té době začíná Freddie Mercury pracovat na nové skladbě. Původně se v překladu měla jmenovat Kovbojská. Tehdy ale složil pouze klavírní část.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jiřího Štefla k výročí Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury si poznámky k písni zaznamenával na druhou stranu svého telefonního seznamu. Nejprve napsal tři písně, které pak spojil do jedné a vzniklo tak šest zcela rozdílných pasáží. Ve skoro šestiminutové skladbě je balada, opera i rock.

„Někdo tvrdí, že je to vlastně přiznání Mercuryho k homosexualitě. Za tím vším údajně stojí slova ‚Mamma Mia let me go‘ - Mamma mia je vzývání panny Marie, v angličtině nazvané Mary, což je zároveň Mary Austinové, se kterou měl sedmiletý vztah, když prožil svůj první poměr s mužem,“ vysvětluje Radiožurnálu hudební publicista Honza Dědek.

Jak funguje vládní podpora pro kulturu? O peníze chtějí žádat i Monkey Business Číst článek

Náročnou střední pasáž Bohemian Rhapsody bylo prakticky nemožné zpívat na koncertech stejně jako na nahrávce, což Queeni řešili různě. Buď část vynechávali a spojovali na tom místě s jinou písní, nebo se pouštěla z playbacku za zhasnutého pódia. Rádia ji původně kvůli dlouhé stopáži nechtěla hrát, i přes to se ale do jedné rozhlasové show dostala.

„Kapela dala pásek tajně Kennymu Everettovi z britského rádia Capital. A ten ji ve své show odehrál během víkendu čtrnáctkrát. A v pondělí se tisíce fanoušků v prodejnách dožadovalo nové písně, ale dostalo se jim odpovědi, že ještě nebyla vydána,“ doplňuje Dědek.

Píseň je jednou z nejstreamovanějších děl 20. století na internetu. Právě k tomu jí pomohl i stejnojmenný film z roku 2018. Ten vzal fanoušky na farmu Rockfield, kde se hit nahrával dlouhé tři týdny.

Kromě několika hudebních ocenění se Bohemian Rhapsody dostala i do mnoha žebříčků. Například před čtyřmi lety se stala jedním z doslova ušních červů, tedy písní, která se jen tak nedá vyhnat z hlavy.