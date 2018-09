‚Jsem šťastný a cítím úlevu.‘ Bono opět našel svůj hlas, turné kapely U2 bude pokračovat

Zpěvák irské rockové kapely U2 Bono, který musel v sobotu po několika písních přerušit berlínský koncert kvůli ztrátě hlasu, je opět v pořádku a skupina může pokračovat v turné. Bono na oficiálních webových stránkách U2 potvrdil, že po zbytek evropského turné bude opět moci zpívat zplna hrdla. Berlín 12:55 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák kapely U2 Bono Vox | Foto: Mario Anzuoni | Zdroj: Reuters

„Zašel jsem ke skvělému doktorovi a jeho péčí se mi pro zbytek turné opět plně navrátil hlas. Jsem tak šťastný a cítím úlevu, že bylo vyloučeno cokoli vážného,“ napsal Bono a berlínskému publiku, které podle něj v sobotu vytvořilo skvělou atmosféru, slíbil nový koncert. „Nemůžeme se dočkat, až se vrátíme 13. listopadu,“ oznámil 58letý zpěvák.

Už během prvních písní sobotního berlínského koncertu bylo patrné, že Bono má problémy s hlasem. Záhy oznámil, že nemůže pokračovat. Kapela na svých stránkách oznámila, že mu hlas zcela odešel.

Zrušení berlínského koncertu vyvolalo obavy ohledně pokračování sedmiměsíčního turné THE eXPERIENCE + iNNOCENCE, které odstartovalo na začátku května. Fanoušci, kteří si už zakoupili vstupenky, si však mohou oddechnout.

Další koncerty se mají odehrát už v úterý a ve středu v Kolíně nad Rýnem. Poté má hvězdná irská formace namířeno do Francie, Portugalska, Španělska, Dánska a znovu do Německa. Turné pak vyvrcholí koncerty v Nizozemsku, Itálii, Británii a Irsku. Do Česka skupina tentokrát nepřijede.

U2 odehráli první ze dvou berlínských koncertů už v pátek. Bono na něm odsoudil násilnosti ze strany krajní pravice v saském Chemnitzu (Saské Kamenici). „Pro takové lidi není v Evropě a v této zemi místo,“ prohlásil Bono ještě zdravým hlasem a vysloužil si potlesk publika.

Za více než 40 let existence U2 prodali přes 100 milionů desek, z nichž za nejlepší jsou považovány The Joshua Tree z roku 1987 a Achtung Baby z roku 1991. Mnohé písně U2 se vyjadřují k politickým, společenským nebo náboženským problémům a členové kapely, zvláště pak její frontman Bono, jsou aktivními podporovateli lidských práv.

V Praze kapela U2 vystoupila poprvé a zatím naposledy v srpnu 1997. Na Strahov tehdy dorazilo 70 tisíc až 80 tisíc diváků, což z akce učinilo jeden z nejvíce navštívených koncertů v ČR vůbec.