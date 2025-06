Bruce Springsteen přivezl do Prahy rock, emoce i jasný politický vzkaz. Do Letňan na něj přišlo 60 tisíc lidí

Pod českou a americkou vlajkou odstartoval v neděli večer Bruce Springsteen svůj pražský koncert. Do vyprodaného areálu v Letňanech dorazilo na šedesát tisíc fanoušků, kteří s ním zpívali jeho nejslavnější skladby – a neodradil je ani vytrvalý déšť, který provázel velkou část večera. Praha 6:34 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert byl nejen hudební událostí, ale i osobním projevem o svobodě a odpovědnosti | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Koncert měl tah a spád – jako by ho Springsteen odzpíval na jeden nádech. Pětasedmdesátiletý zpěvák a kytarista nepolevil v tempu a během více než dvou a půl hodiny odehrál průřez svou kariérou. Vedle osvědčených hitů nechyběly ani písně s aktuálním poselstvím.

„Muzika a rock and roll v nebezpečných časech,“ řekl Springsteen směrem k publiku při úvodu večera. Tím nastavil tón celého koncertu, který byl nejen hudební událostí, ale i osobním projevem o svobodě a odpovědnosti. Nad pódiem vlály česká a americká vlajka a Springsteen v několika vstupech připomněl, že demokracie není samozřejmost a že si ji Česko muselo stejně jako jiné země vybojovat.

Nechyběl ani politický komentář k situaci ve Spojených státech. Springsteen ostře zkritizoval prezidenta Donalda Trumpa, kterého označil za nezpůsobilého. Zmínil i zásahy ozbrojených složek proti demonstrantům a deportace přistěhovalců.

Přijetí a empatie

Součástí večera ale byly i silné lidské momenty – například když se během několika písní Springsteen skláněl k první řadě, podával si ruce s fanoušky nebo se s nimi objímal. „Chci vám poděkovat, že jste mě zde přijali,“ zaznělo z pódia směrem k pražskému publiku.

Na koncert přijela i řada zahraničních fanoušků – mezi nimi například Barbara z New Yorku, která zpěváka viděla už více než stokrát. „Je to můj nejoblíbenější zpěvák. Když mám špatnou chvilku, pustím si jeho písničky. Pokaždé si koncert skvěle užiju,“ řekla.

Převahy zahraničních návštěvníků si nešlo nevšimnout. Když se reportér pokusil najít české fanoušky, chvíli to trvalo. Nakonec narazil na trojici fanynek z Prahy, které vystihly atmosféru večera jednoduše: „Je empatický a charismatický. To, jak vystupuje v jeho věku, je neuvěřitelné. Má víc energie než my tři dohromady.“