Bruce Springsteen prodal své celoživotní dílo za 500 milionů dolarů. Jeho hity teď budou patřit Sony

Bruce Springsteen prodal hlavní záznamy své hudby a vydavatelská práva ke své celoživotní tvorbě firmě Sony za 500 milionů dolarů. To je v přepočtu zhruba 11,1 miliardy korun českých. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Společnost Sony se tak stala vlastníkem všech jeho dvaceti alb, ke kterým patří i hudební klasiky jako Born To Run nebo The River. New York 8:52 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruce Springsteen (ilustrační fotografie) | Zdroj: Reuters

Se dvaceti výhrami ceny Grammy a výdělkem v přepočtu 335,4 milionu korun za poslední rok následuje Springsteen stopy hvězd jako Bob Dylan, který před rokem prodal soubor více než 600 skladeb za 300 milionů dolarů, v přepočtu 6,7 miliard korun českých.

Zatímco pro Springsteena znamená odkoupení jeho tvorby finanční stabilitu po zbytek života, Sony může jeho hudbu dále prodávat a půjčovat, takže se může objevit ve filmech, seriálech, rádiích a v dalších médiích.

Autor hitů Dancing In The Dark a I’m On Fire není jediný, do jehož tvorby Sony investovala. V březnu její ředitel Rob Stringer přiznal, že společnost utratila za předchozí šestiměsíční období kolem 1,4 miliard dolarů, v přepočtu přibližně 31,3 miliard korun, za skupování tvorby interpretů. To obnášelo i získání práv k hudbě Paula Simona.

Springsteenova tvorba byla však pro Sony zatím nejdražším nákupem. Server BBC ve svém článku upozornil, že prodej zatím nebyl oficiálně potvrzen.

Springsteen je jedním z nejúspěšnějších rockových interpretů všech dob. Rodák z New Jersey zažil úspěch už v roce 1974, kdy kritik Jon Landau ocenil jeho výstup v divadle na Harvardském náměstí. Skutečně se ale proslavil až o rok později, kdy jeho album Born To Run zatřáslo hudebním světem a vyslalo do něj devět milionů kopií.

Hudebník si záhy vybudoval reputaci pořadatele několikahodinových „zapocených“ koncertů a jedné z velkých hvězd televizní stanice MTV, kde jeho videoklipy stály vedle hitů Madonny a Michaela Jacksona. Jeho největším tahákem bylo album Born In The USA, které si koupilo kolem 30 milionů posluchačů.

Nejnovější album nesoucí název Letter To You vydal Springsteen v roce 2020 a letos se objevil ve tvorbě novějších kapel jako The Killers nebo Bleachers.