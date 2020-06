Mišíkovi nosili ceny Anděl do restaurace, nehudebník vstoupil do síně slávy. Projděte si kompletní výsledky

S deskou Jednou tě potkám a jejím titulním singlem Vladimír Mišík Akademii zaujal ve čtyřech hlavních kategoriích. Nahrávka, která vznikla v citlivé produkci Petra Ostrouchova, mu přinesla vítězství v prestižních kategoriích Album i Sólový interpret. Píseň Jednou, zhudebněná báseň Václava Hraběte o setkání se smrtí, se stala Skladbou a Videoklipem roku.

Mišík oslavil letos v květnu 79. narozeniny, Ceny Anděl mu postupně nosili jeho přátelé a kolegové do restaurace na pražské Letné: „Cena za zpěváka roku mě opravdu překvapila. Ani v duchu jsem nepomyslel, že by se mi něco takového mohlo přihodit. Jsem rád, že se ceremoniál děje v hospodě, protože já nejsem moc na ty recepce.“

Úspěšný byl také druhý favorit letošních nominací, uskupení Zvíře jménem podzim. Album Září mu vyneslo Anděla v žánrové kategorii Alternativa a elektronika a v hlavních kategoriích se stalo objevem roku. Sólovou interpretkou roku byla vyhlášena Beata Hlavenková se svou deskou Sně. V nově ustanovené kategorii Slovenské album zvítězila košická formace Nocadeň s albem Auróra.

Nehudebník uveden do Síně slávy

Do andělské Síně slávy se Česká hudební akademie poprvé v historii rozhodla uvést nehudebníka. Ve svých čtyřiaosmdesáti letech do ní vstoupil hudební publicista a kritik Jiří Černý. Do síně slávy ho uvedl její loňský laureát Michal Prokop. Setkání u Jiřího Černého doma mělo symbolický nádech, protože to byl právě Jiří Černý, kdo v roce 1967 uvedl na scénu Michala Prokopa, když mu sám předával hlavní cenu pro nejlepšího zpěváka na I. Československém beatovém festivalu.

Popovou hudbu v hlavních kategoriích zastoupili Mirai, kteří se s deskou Arigató stali skupinou roku. Arigató znamená v překladu děkuji a tak právě arigató vzkazuje svým fanouškům skupina, která na české scéně působí od roku 2014.

Z letiště i kostela

Letošní předávání Cen Anděl bylo kvůli pandemii koronaviru přesunuto o dva měsíce. V původním termínu, na konci března, se měla v pražském prostoru O2 universum uskutečnit velká show, na kterou si vůbec poprvé mohli koupit vstupenku i fanoušci. Kvůli vládním opatřením ale nebylo možné takový program uspořádat.

Organizátoři v minulých týdnech proto natočili hodinový pořad, během kterého bylo předáno 15 sošek Andělů. Televizní diváci viděli i vystoupení interpretů z různých míst Česka. Ze stadionu FC Slovan Liberec zazpívala Lenny a kapela Chinaski zase zahrála novinku Kapradí na úplně prázdném Letišti Václava Havla v Praze.

V kategorii Píseň roku byl nominovaný i poslední singl Karla Gotta - Srdce Nehasnou. Během pořadu, který vysílala Česká televize, ho zazpíval zpěvák Richard Krajčo. Právě on píseň pro několikanásobného slavíka napsal. Se symfonickým orchestrem se Krajčo vydal do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Orlických horách.

Richard Krajčo zpívá píseň Karla Gotta Srdce nehasnou. | Foto: Štěpán Svoboda

V dalších žánrových kategoriích uspěli Hugo Toxx za album 1000 (Rap), soubor Vertigo s albem Daleko (Jazz) a klavírista Ivo Kahánek a dirigent Jakub Hrůša za společnou nahrávku klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, kterou nahráli s Bamberskými symfoniky.

Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 hudební akademie, která je složena z kritiků, producentů a dalších osobností české hudební scény. Titulárním partnerem ročníku byla společnost Coca Cola ČR, která vyhlásila multižánrovou cenu popularity, o jejímž vítězi rozhodovala veřejnost prostřednictvím on-line hlasování. Vítězem se stala kapela Mirai, kterou Coca Cola finančně podpoří při tvorbě nového videoklipu.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY CEN ANDĚL 2019 SÍŇ SLÁVY

JIŘÍ ČERNÝ ALBUM

VLADIMÍR MIŠÍK – Jednou tě potkám SKLADBA

VLADIMÍR MIŠÍK – Jednou SKUPINA

MIRAI – Arigató SÓLOVÁ INTERPRETKA

BEATA HLAVENKOVÁ – Sně SÓLOVÝ INTERPRET

VLADIMÍR MIŠÍK – Jednou tě potkám OBJEV

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM – Září VIDEOKLIP

VLADIMÍR MIŠÍK – Jednou (režie Maja Hamplová, Matěj Chlupáček)



SLOVENSKÉ ALBUM

NOCADEŇ – Auróra ALTERNATIVA A ELEKTRONIKA

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM – Září FOLK

VLADIMÍR MIŠÍK – Jednou tě potkám JAZZ

VERTIGO – Daleko KLASIKA

IVO KAHÁNEK, BAMBERGER SYMPHONIKER, JAKUB HRŮŠA – Dvořák & Martinů: Piano Concertos RAP

HUGO TOXXX – 1000



ROCK

VLADIMÍR MIŠÍK – Jednou tě potkám