Ceny Anděl představily nominanty. Zabodovali Sheen, Tichá nebo Mišík

Výsledky 2. kola hlasování České hudební akademie

Album

VLADIMÍR MIŠÍK – VTEŘINY, MĚSÍCE A ROKY

MONKEY BUSINESS – KDYŽ MÚZY MLČÍ

KATEŘINA MARIE TICHÁ – PLAMEN

Skladba

ANNA K. - APOLLO 11

PAM RABBIT – SPACE

VIKTOR SHEEN – SYNDROM

Skupina

BERT & FRIENDS – ČESKÉ MOŘE

MONKEY BUSINESS – KDYŽ MÚZY MLČÍ

PRAGO UNION – ZVUKOLOĎ

Sólová interpretka

NAČEVA – JDEM TEMNÝM DNEM

ROZÁLIE – LÁSKA, HLÍNA, RÝČ

KATEŘINA MARIE TICHÁ – PLAMEN

Sólový interpret

BEN CRISTOVAO – SPEKTRUM

VLADIMÍR MIŠÍK – VTEŘINY, MĚSÍCE A ROKY

VIKTOR SHEEN – IMPOSTOR SYNDROM

Společný projekt

EWA FARNA, ANNET X – TO JE MOJE HOLKA

FVLCRVM, TERRA, BOLS/SLOB – DIVINE / W U @

SMACK, P MONEY – CHAMPIONS LEAGUE

Objev

KVIETAH – DÍKY, VČELY

RODAN – THE END OF ME

ŠTĚPÁN URBAN – POTOPA

Videoklip

BERT & FRIENDS – ČESKÉ MOŘE (režie Š. Müllerová, A. Romanutti)

LAZER VIKING – ICU BBY (režie J. Walker)

YZOMANDIAS & PTK – UPROSTŘED OCEÁNU (režie A. Rohal)

Alternativa a elektronika

ANKI – I WANT TO FEEL SAFE

DUKLA – STEJNÝ LEPŠÍ

IRENA & VOJTĚCH HAVLOVI – FOUR HANDS

Folk

MIREK KEMEL – MORDYJÉ

MARTINA TRCHOVÁ - 90 % ŠTĚSTÍ

WOLF LOST IN THE POEM – INDIGEM

Jazz

ALF CARLSSON / JIŘÍ KOTAČA QUARTET – OUR STORIES

HLASKONTRABAS OKTET – KALEIDOSCAPES

LIMBO – SPIRIT OF CHAOS

Klasika

CAPPELLA MARIANA, CONSTANTINOPLE – PILGRIMAGE. HUDEBNÍ POUŤ KRYŠTOFA HARANTA DO JERUZALÉMA, CIRCA 1600

PAVEL ČERNOCH – SMETANA: ARIAS

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU, PETR POPELKA – MÁ VLAST. BEDŘICH SMETANA – SYMFONICKÉ DÍLO

Rap

EKTOR – SATIVA

VIKTOR SHEEN – IMPOSTOR SYNDROM

SMACK, P MONEY – CHAMPIONS LEAGUE

Rock

ACID ROW – POISONED MIND

DARK GAMBALLE – DOBRÝ LHÁŘ

THE TRUTH IS OUT THERE – COLORS

Slovenské album

BILLY BARMAN – GALÉRIA DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

PAVOL HAMMEL – KAM A ZA ČÍM

PARA – PRE VŠETKO OKOLO NÁS