Považuji za zázrak, že jsem prosadil první desku Karla Kryla, říká oceněný hudební publicista Jiří Černý

Letošní předávání Cen Anděl České hudební akademie provázela i jedna premiéra. Poprvé v historii byl do hudební Síně slávy uveden nehudebník, a to hudební publicista Jiří Černý. V krátkém rozhovoru pro Radiožurnál popsal, jak předání ceny v netradičním pojetí probíhalo, i co považuje za největší úspěch své bohaté kariéry. Praha 19:02 21. června 2020

Letos se ocenění nepředávala v sále před publikem, ale Anděl doputoval k vám domů a jeho doručovatelem byl Michal Prokop. Jaký to byl pocit a nebylo vám líto té absence sálu a publika?

Trochu líto mi to bylo, ale jinak to byl pocit pěkný, protože právě Michalu Prokopovi jsem v roce 1967 na prvním bigbeatovém festivalu v Československu, kdy Michalovi bylo 21 let, předával cenu poroty pro nejlepšího zpěváka. Takže jsme se po letech setkali při pěkné příležitosti.

Takže doručovatel byl správně vybrán.

To ano, mám Michala rád nejen jako zpěváka, ale i jako kamaráda.

Vaše tvorba je obdivuhodná, včetně vašich rozhlasových pořadů. Byli bychom tu dlouho, kdybych vypočítávala pouze ty nejvýraznější momenty. Kterého z nich si nejvíce vážíte, nebo na který nejvíce vzpomínáte?

Považuji takřka za zázrak, že se mi podařilo prosadit první LP desku Karla Kryla. Protože to byl kluk, který do té doby neměl vydaný ani singl. Nikdo ho předtím, než jsme ho hráli v Rozhlasové houpačce, neznal. Nyní je to zcela jistě náš nejznámější a nejhranější folkový zpěvák.



S ohledem na koronakrizi jste musel v posledních měsících přerušit slavné poslechové diskotéky, výjezdy za posluchači. Jaký je další plán, budou obnovené a chystáte i něco dalšího?

Já bych to rád samozřejmě na podzim zase obnovil, i když jsem měl problémy se zlomenými žebry a podobně, takže by mě vozil kamarád, ale to se všechno uvidí. Ale rád bych vše obnovil tak, jak to bývávalo.

Do síně slávy České hudební akademie jste byl uvedený v rámci Cen Anděl, tam se šestinásobným laureátem stal matador a legenda české hudební scény Vladimír Mišík s albem Jednou tě potkám. Jak dobré je z vašeho pohledu?

Já jsem přesvědčen, že je to po dlouhé době, po několika desítkách let, Vladimírovo nejlepší album. Udělal ohromné rozhodnutí, a také velmi netradiční, když se při tvorbě toho to alba odpoutal od kapely Etc… a vzal si samé mladší muzikanty. Takže udělal podobné rozhodnutí, jako před časem jeho kamarád Radim Hladík. A vyšlo to po všech stránkách. Už jen když si rozevřu obal alba a prohlížím si ty letenské ulice a bloky. Je to oslava nejen Mišíkovi tvořivosti, ale také naší čtvrti Letné.