Grammy letos ovládly ženy. Nejlepší nahrávkou roku je Everything I Wanted od Billie Eilish

Letošnímu udílení amerických hudebních cen Grammy dominovaly ženy, které zvítězily ve všech ostře sledovaných kategoriích. Grammy za nahrávku roku získala stejně jako loni zpěvačka Billie Eilish, letos za minimalistickou skladbu Everything I Wanted. Píseň roku připadla zpěvačce H.E.R se skladbou I Can't Breathe volající po ukončení rasové diskriminace.

Praha 6:29 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít