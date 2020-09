Zlatou cenu získal od autorského svazu Jaroslav Uhlíř. Nejpopulárnější písničkou je Anděl od Mirai

Ochranný svaz autorský popatnácté ocenil úspěšné hudební skladatele, textaře a nakladatele. Zlatou cenu OSA za celoživotní přínos si odnesl Jaroslav Uhlíř. Populární skladbou roku se stala písnička Anděl kapely Mirai. Po dvou oceněních pak mají Xindl X a Zdeněk Král. Vyplývá to ze statistik OSA. Praha 20:06 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatou cenu OSA obdržel Jaroslav Uhlíř, autor hitů jako Holubí dům (archivní foto) | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek, bodoval jako textař a skladatel populární hudby. Zdeněk Král pak získal ocenění jako skladatel vážné hudby. A uspěla i jeho skladba Kde domov náš.

Populární skladbou roku je písnička Anděl od skupiny Mirai, jejímiž autory jsou Mirai Navrátil a Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný.

Zlatou cenu OSA obdržel Jaroslav Uhlíř, autor hitů jako Holubí dům, Není nutno nebo Severní vítr. Do Zlatého fondu OSA byl zapsán Pavel Šrut, autor písní pro Michala Prokopa, Petra Nováka, Petra Skoumala a dalších.

Cenu za propagaci a šíření české hudby si odnesla Eva Urbanová a do Zlatého fondu OSA byla zařazena hudba a písně k filmu Šíleně smutná princezna.

Ocenění autoři si odnesli sošku, kterou navrhl Milan Cais. Mladí autoři v kategorii do 30 let obdrželi šek v hodnotě 50 tisíc korun. Nejúspěšnějším mladým autorem v kategorii pop se stal Augustine Dunn z kapely The Silver Spoons, ve vážné hudbě pak mladý nadějný kontrabasista a skladatel Indi Stivín.

Letos se změnila kritéria pro generování výsledků ze statistik OSA. „Abychom více přiblížili veřejnosti opravdu aktuální úspěšnou tvorbu jak v oblasti vážné, tak populární hudby, rozhodli jsme se omezit výběr hudebních děl ze statistik. Žebříčky se nyní sestavují pouze ze skladeb, které jsme nejvíce slyšeli v posledních dvou letech,“ upřesnil Michal Prokop, předseda komise pro Výroční ceny OSA.

Dozorčí rada svazu pak udělila Zlatou cenu OSA za přínos české hudbě, Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory a Cenu za propagaci a šíření české hudby.

Galavečer se kvůli pandemii koronaviru konal bez diváků, zájemci ale mohli předávání cen sledovat online. „Nechtěli jsme naše autory a klienty zbytečně vystavovat rizikům možné nákazy. Proto jsme nakonec zvolili komorní a finančně úspornější formu večera bez diváků po vzoru streamovaných koncertů ze začátku pandemie,“ vysvětlil Roman Strejček, předseda představenstva OSA.