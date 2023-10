Když někdo řekne, že mladá generace je přecitlivělá, beru to jako kompliment, říká zpěvačka Pam Rabbit

Pam Rabbit je česká zpěvačka s arménskými kořeny, které nyní vychází nové album I Love the Internet. Na něm se věnuje osobním i společenským tématům, jako jsou úzkosti, společenské předsudky nebo vliv internetu na každodenní život člověka. „Doba je hrozně rychlá. Řekla bych, že z toho máme úzkost tak trošku všichni, že pořád někam spěcháme. A internet vám častokrát taky nahání úzkost,“ odhaluje inspiraci pro vznik alba na Českém rozhlase Plus. Osobnost Plus Praha 0:17 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Pam Rabbit | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Uznává ale, že internet už je pro ni nedílnou součástí každodenní reality. „Představa, že najednou nemám telefon, internet a hlavně přístup k vyhledávání, tak to by pro mě byl opravdu jiný život. Myslím, že s tím by určitě přišly jiné úzkosti,“ uvažuje Pam Rabbit.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu pořadu Osobnost Plus. Moderuje Michael Rozsypal

Spolu s internetem reflektuje i zahlcení zprávami a společensky podmíněnou nutnost neustále řešit politiku a světové dění. „Musíme si najít zdravý postoj k životu a musíme vědět, když něco řešíme, jestli s tím můžeme něco udělat,“ uvažuje.

„A když můžeme třeba jen trochu pomoct, tak bychom to měli udělat. Ale když nemůžeme udělat nic, tak bychom nad tím neměli konstantně přemýšlet, protože bychom se úplně zbláznili.“

Kromě nových technologií se věnuje také boření předsudků a stereotypů. „Dostáváme se víc a víc do naší hlavy a ničíme základní pocity, jako že například když nás někdo napadne, tak ho okamžitě musíme napadnout zpátky,“ přibližuje rozdíly, které jsou podle ní generační.

„To je problém celého našeho světa. Všichni máme být hrozně tvrdí a odolní. A já si myslím, že to je problém hlavně u chlapů. Proč by si chlap nemohl zabrečet? Proč by si nemohl nalakovat nehty? Je to normální člověk a je kreativní,“ podotýká Pam Rabbit.

„Takže když někdo řekne, že jsme přecitlivělí, je to kompliment, protože to znamená, že se mentálně vyvíjíme dál.“

Z toho důvodu se jí líbí inovativní přístupy k hudbě a sama se snaží posouvat práci s textem nebo melodií dál. „Moje práce umělce je dát vám nějakou svoji výpověď. Co vy si s ní uděláte, to už je zase vaše práce posluchače,“ odhaluje svoji tvůrčí zásadu.

Hudba pro všechny

Nejčastějšími posluchači Pam Rabbit jsou lidé ve věku mezi 20 a 35 lety, ona sama ale svoji cílovou skupinu nijak specificky nelimituje. Naopak je ráda, že svou hudbou dokáže oslovit zástupce všech generací.

„Píšou mi i lidé, kterým je 50 60 let, nebo mí kamarádi mi říkají: ‚Moje máma nebo babička tě normálně poslouchá.‘ A to je pro mě šílený kompliment,“ raduje se. „Sama vím, jak je těžké dostat se ke mně jako k divákovi, čím jsem každý rok starší, tak míň a míň přijímám nové umělce.“

Po letech dominance hudebních platforem a velkého vlivu sociálních sítí se alba v poslední době vrací zpátky do módy. „Všichni velcí umělci začali vydávat alba a já jsem si uvědomila, že je to krásné. Že se mi líbí, jak to album má nějaký sound, image, barvy,“ říká.

To její je tematicky sjednoceno internetem a jeho vlivem a skládá se z česky i anglicky psaných textů.

„Myslím, že je hrozně lehké v češtině napsat text, který je o ničem. Když řekněte v písničce ‚já tě miluju‘, tak to zní jednoduše. Když ale větu ‚I love you‘ řekněte v angličtině, tak vám to projde i dneska, i když už to napsala miliarda lidí. Takže v češtině se musíte snažit o dost víc, abyste napsal text, který bude o něčem,“ uzavírá Pam Rabbit.

Více podrobností o albu, zpěvaččině tvorbě nebo názorech si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru v úvodu článku. Moderuje Michael Rozsypal.