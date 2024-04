Českou filharmonii dovedl do světové elity. Byčkov má své poslání za naplněné a v roce 2028 skončí

Semjon Byčkov v roce 2028 ukončí své působení ve funkci šéfdirigenta České filharmonie. Jedenasedmdesátiletý Američan ruského původu vede orchestr od roku 2018, kdy nahradil zemřelého Jiřího Bělohlávka a stal se čtvrtým zahraničním šéfdirigentem nejvýznamnějšího českého orchestru od roku 1989. Mluvčí filharmonie Luděk Březina o tom informoval ve čtvrtek. Praha 21:33 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedenasedmdesátiletý Američan ruského původu vede orchestr od roku 2018, kdy nahradil zemřelého Jiřího Bělohlávka a stal se čtvrtým zahraničním šéfdirigentem nejvýznamnějšího českého orchestru od roku 1989. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Podle generálního ředitele orchestru Davida Marečka zažívá Česká filharmonie pod Byčkovovým vedením nevídaný umělecký růst. Rozhodnutí opustit pozici šéfdirigenta a hudebního ředitele Byčkov zdůvodnil naplněním svého poslání.

„Dospěl jsem k závěru, že sen, který jsem měl, když jsem před šesti lety začínal vést tento orchestr, sen o tom, že se Česká filharmonie stane součástí té malé skupiny, která tvoří světovou orchestrální elitu a že se postarám o to, aby ji svět znal a uznával, se splnil,“ sdělil Byčkov.

„Na příštích několik let jsme naplánovali mnoho velmi zajímavých projektů a tento orchestr bude i nadále uměleckým středobodem mého života, jako tomu bylo od prvního dne,“ dodal.

„S velkým smutkem jsem přijal zprávu o rozhodnutí Semjona Byčkova neprodloužit smlouvu s Českou filharmonií na konci sezony 2027/2028. I když naprosto respektuji jeho důvody, vím, že mluvím za celý orchestr, když řeknu, že nám bude velmi chybět jak po hudební, tak po lidské stránce. Se Semjonem Byčkovem zažívá orchestr nevídaný umělecký růst a Semjon je zároveň jeho hlavním hybatelem. Jsme nesmírně vděčni za to, čeho jsme dosud společně dosáhli, a jsem si jistý, že nás čekají mimořádné další čtyři roky,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček.



Vrcholem nadcházející 129. koncertní sezony filharmonie budou tři koncerty v Carnegie Hall v New Yorku, kterými vyvrcholí oslavy Roku české hudby. „Je to vzácné privilegium, kterého se dostalo pouze berlínským a vídeňským filharmonikům,“ podotkl Byčkov.

K výrazným počinům Byčkovovy éry u České filharmonie patří mimo jiné vydání kompletního cyklu symfonických děl Petra Iljiče Čajkovského a zahájení nahrávání symfonií Gustava Mahlera, stejně jako opakovaná hostování v prestižních světových sálech.

Berlín, Vídeň, Londýn, New York

První dirigentské zkušenosti Byčkov získal za studií v 19 letech. V roce 1975 emigroval do Spojených států, kde později získal americké občanství. Během dosavadní kariéry dirigoval téměř všechny významné orchestry světa, jako jsou například Berlínská a Vídeňská filharmonie, Londýnský symfonický orchestr nebo Newyorská filharmonie.



Rodák z Leningradu, dnešního Petrohradu, už 24. února 2022, v první den agrese, odsoudil útok Ruska na Ukrajinu. Opakuje se podle něj historie let 1956 a 1968. Připomněl tak vpád sovětských okupačních vojsk do Maďarska a Československa.

Byčkov je čtvrtým zahraničním šéfdirigentem České filharmonie po roce 1989, před ním v této roli působili Němec Gerd Albrecht, ruský klavírní virtuos s islandským a švýcarským občanstvím Vladimir Ashkenazy a izraelský dirigent Elijahu Inbal.

Další zahraniční hudebníci s Českou filharmonií spolupracují i na jiných řídicích pozicích. Hlavním hostujícím dirigentem je spolu s Jakubem Hrůšou a Tomášem Netopilem světoznámý britský dirigent Simon Rattle.

Vedle titulárních dirigentů se k orchestru v příští koncertní sezoně vrátí Francouz Alain Altinoglu a italský dirigent Giovanni Antonini. Filharmonici navíc poprvé přivítají francouzskou dirigentku Nathalii Stutzmannovou či Američana Alana Gilberta.