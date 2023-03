Fonotékou Českého rozhlasu se rozezněl hyperpop. Toyota Vangelis v první Fonosession

Rádio Wave od 1. března spustilo novou sérii živých vystoupení z fonotéky Českého rozhlasu, v jejímž depozitáři se nachází zvukové snímky na více než 170 000 analogových i digitálních nosičích. V jejich obklopení se před kamerami jako první ocitl hudebník s futuristickým soundem Toyota Vangelis. „Má to vibe, to místo, hezky nasvícený, vůně těch starejch archivních materiálů... no, dobrý,“ říká po natáčení první Fonosession.

