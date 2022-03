Český rozhlas hraje pro Ukrajinu. Symfonický orchestr vystoupí na benefičním koncertě v Rudolfinu

Symfonický orchestr Českého rozhlasu v pondělí 14. března pořádá benefiční koncert. Pod taktovkou svého designovaného šéfdirigenta Petra Popelky zahraje symfonický orchestr třeba Dvořákovu Novosvětskou nebo díla ukrajinských autorů. Celý výtěžek bude věnován na sbírku organizace Člověk v tísni na pomoc Ukrajině. Koncert bude zároveň k vidění i v přímém přenosu na facebookové stránce Českého rozhlasu. Odvysílají ho také stanice Dvojka a Vltava. Benefiční koncert Praha 13:26 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dirigent Petr Popelka se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu vystoupí na benefičním koncertu pro Ukrajinu | Zdroj: Český rozhlas

Benefičního koncertu se mohou lidé zúčastnit v pondělí 14. března v pražském Rudolfinu. Lístky jsou k dostání na stránkách symfonického orchestru nebo na vrátnici Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2).

ONLINE: Při ostřelování Charkova zemřelo za poslední den nejméně 21 lidí, Rusové tvrdí, že obsadili Cherson Číst článek

„Bezprostředně poté, co se do světa rozšířily zprávy o trestuhodné agresi, jíž čelí Ukrajina, jsme se pochopitelně i my, zaměstnanci Českého rozhlasu, zamýšleli nad možnými formami pomoci a podpory obyvatelům zkoušené země,“ vysvětluje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Podle něj je toto možnost, jak mohou přispět svým uměním také hudebníci. „Zatímco zpravodajové s velkým nasazením zajišťují pravdivé a objektivní informování veřejnosti o násilném a bezprecedentním aktu, hudebníci rozezní své nástroje ve skladbách, jež zřetelně symbolizují hluboké sympatie a soucítění“, dodává Zavoral.

Program

Symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho designovaný šéfdirigent Petr Popelka pro tuto příležitost sestavili program kombinující hudbu ukrajinských a českých autorů.

V úvodu večera zazní česká a ukrajinská hymna v podání Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu. Posluchače a diváky pak dále čeká Elegie od Valentyna Sylvestrova, nejvýznamnějšího žijícího skladatele Ukrajiny. Jeho díla jsou řazená do postmoderny.

Součástí koncertu pak bude třeba i Koncert pro lesní roh a orchestr od pozdně romantického ukrajinského autora Reinholda Glièra, v němž sólo zahraje interpret světového věhlasu Radek Baborák

Na závěr večera pak zazní devátá Dvořákova symfonie „Z nového světa“, kterou skladatel zajistil české hudbě světovou proslulost.