ŽIVĚ: Český rozhlas Vltava slaví 50 let výročním koncertem s Danem Bártou nebo Beatou Hlavenkovou

Na pražském Střeleckém ostrově od 16 hodin hrají a zazpívají Beata Hlavenková, Marta Kloučková, Never Sol, Ondřej Pivec, Milan Cais a Dan Bárta, ti všichni v doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma. Vystupují na koncertě k výročí 50 let od chvíle, co se v éteru rozezněla znělka rozhlasové stanice Vltava. Praha 16:00 4. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Všichni dají Vltavě svůj hlas, jako to ostatně dělají při uvádění svých vydání pořadů Sedmé nebe a Jazzový podvečer nebo v autorských podcastech. Těšit se můžete na originální program, zazní mimo jiné hudba z CD Dana Bárty a Rozhlasového Big Bandu I killed this song at karaoke last night nebo dvě písně z alba Žijutě Beaty Hlavenkové, které získalo letos nominaci na Cenu Anděl.

Program koncertu Rozhlasový big band Gustava Broma, dirigent Vladimír Valovič: Sundance

Dan Bárta: Fortune a Human

Milan Cais: Zvony a 220 Travoltů

Beata Hlavenková: Zahrada a 425, Dobrý den, noci

Never Sol: Leon a Magony

Rozhlasový big band Gustava Broma, dirigent Vladimír Valovič: The Flowers She Loves The Most

Ondřej Pivec: You Are So Beautiful a Socountry

Ondřej Pivec a Marta Kloučková: Jsi déšť a Lost in the Dream

Marta Kloučková: Za oknem

Ondřej Pivec a Dan Bárta: Hey Laura, Sweet Dreams a Satan

Rozhlasový big band Gustava Broma, dirigent Vladimír Valovič: Cuba Libre