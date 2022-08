Padesát let kultury. Český rozhlas Vltava zve na koncertní narozeninové oslavy s Danem Bártou

Před 50 lety se v tuzemském éteru poprvé rozezněla znělka Vltavy. Samostatná česká kulturní rozhlasová stanice oslaví půlstoletí své existence jak jinak než koncertem. Akce se koná přesně na den výročí v neděli 4. září 2022 od 16 hodin na pražském Střeleckém ostrově a nabídne originální hudební program v podání hvězd vltavského éteru. Praha 11:40 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Dan Bárta a Rozhlasový Big Band Gustava Broma ve Studiu 1 (archivní foto) | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Vysílání se ohlédne za vrcholnými okamžiky Vltavy, nabídne společný program se slovenskou stanicí Devín, se kterou sdílí narozeniny, a přinese slovenskou dramatizaci Orwellova románu 1984 nebo speciální Koncert bez hranic pod taktovkou v Praze usazené slovenské hudebnice Katarzie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Záznam koncertu: Gustav Brom Czech Radio Bigband & Dan Bárta – I Killed This Song At Karaoke Last Night

Hlavní oslavou ovšem bude živý koncert na pražském Střeleckém ostrově. Během něj zazpívají Beata Hlavenková, Marta Kloučková, Never Sol, Ondřej Pivec, Milan Cais a Dan Bárta, a to v doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma. Všichni dají Vltavě svůj hlas, jako to ostatně dělají při uvádění svých vydání pořadů Sedmé nebe, Jazzový podvečer nebo v autorských podcastech.

Návštěvníci se mohou těšit na originální program, během nějž zazní mimo jiné i hudba Dana Bárty a Rozhlasového Big Bandu z alba I Killed This Song at Karaoke Last Night nebo dvě písně z CD Žijutě Beaty Hlavenkové, které letos získalo nominaci na Cenu Anděl.

Kdo se osobně nedostane na Střelecký ostrov, může v neděli od 16 hodin ladit Český rozhlas Vltavu. Stanice koncert odvysílá živě, streamovat ho bude také staniční web a sociální sítě.

Program koncertu Rozhlasový big band Gustava Broma, dirigent Vladimír Valovič: Sundance

Dan Bárta: Fortune a Human

Milan Cais: Zvony a 220 Travoltů

Beata Hlavenková: Zahrada a 425, Dobrý den, noci

Never Sol: Leon a Magony

Rozhlasový big band Gustava Broma, dirigent Vladimír Valovič: The Flowers She Loves The Most

Ondřej Pivec: You Are So Beautiful a Socountry

Ondřej Pivec a Marta Kloučková: Jsi déšť a Lost in the Dream

Marta Kloučková: Za oknem

Ondřej Pivec a Dan Bárta: Hey Laura, Sweet Dreams a Satan

Rozhlasový big band Gustava Broma, dirigent Vladimír Valovič: Cuba Libre