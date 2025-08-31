Chinaski a SOČR spojily síly. Záznam koncertu s upravenými písněmi zazní v 15:30 na Radiožurnálu

Symfonický orchestr Českého rozhlasu na jaře spojil síly s kapelou Chinaski a společně vystoupili v pražském Fóru Karlín. Kapela dokonce kvůli tomu speciálně upravila své písně do symfonického aranžmá. Oba interpreti vystoupili společně jenom jednou, ale Český rozhlas na nedělní odpoledne připravil speciální vysílání, kde budou mít posluchači možnost slyšet záznam koncertu.
Speciální koncert z vln Radiožurnálu zazní v neděli v 15:30, trvat bude hodinu a půl. Záznam z vyprodaného sálu nabídne ty největší hity kapely Chinaski z posledních třiceti let jejich tvorby. Například Vakuum, Punčocháče nebo 1. signální.
Řada hitů dostala pro tento speciální koncert nové aranže. „Tabáček si myslím, že hezky vyzněl jako taková stará filmová písnička z Hollywoodu, do Vína jsme dali trochu moravského folklóru,“ říká jejich autor a taky klávesista Jan Steinsdörfer.
Nebylo to poprvé, co se orchestr Českého rozhlasu spojil s dalším interpretem. Už dřív doprovodil třeba Anetu Langerovou, Radůzu anebo Tata Bojs. Hudební dramaturg Radiožurnálu a moderátor Petr Král dodává, že další crossoverové koncerty by měly následovat.